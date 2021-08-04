Biontech aşısı ne zaman antikor üretir? Antikor ne zaman üretilir? Antikor testi ne zaman yapılır?

Koronavirüs pandemisinin aşılaması, 2021 yılının başından beri devam etmekte. Yaş sınırı 18 yaşa kadar geldi. Biontech ve Sinovac aşı tercihleri bulunan vatandaşlar Biontech aşısı ne zaman antikor üretir? Antikor nedir? Antikor testi ne zaman yapılır? Antikor bizi ne kadar korur? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Biontech aşısı ne zaman antikor üretir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs aşısı olmak isteyen vatandaşlar, aşıların özelliklerini araştırmakta. Peki, Antikor nedir? Antikor testi ne zaman yapılır? Antikor bizi ne kadar korur? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

ANTİKOR NEDİR?

İnsanlarda, organizmaya zararlı olabilecek moleküllere (Antijen) karşı savaş açan, direnç gösteren bağışıklık sistemi unsurlarından biri de beyaz kan hücreleridir (Lökositler). Beyaz kan hücreleri işlevleri ve yapılarına göre farklılık gösterirler. Antikor üretiminden sorumlu olan beyaz kan hücreleri, plazma hücreleri olarak adlandırılır. Vücudun, tehdit oluşturabilecek molekülleri (Antijen) algılayarak, bağışıklık sisteminin devreye girmesiyle plazma hücreleri tarafından salgılanan protein yapısındaki moleküllere Antikor adı verilir.

Antikorların yapısal ve işlevsel özelliklerine göre farklı alt türleri ( IgG, IgA, IgM, IgD, IgE) vardır. Enfeksiyon sırasında bu antikor türlerinin her biri antijene spesifik yapıda üretilirler ve antijeni bağlayarak beyaz kan hücrelerinin antijeni yok etmesine aracılık ederler.

ANTİKOR BİZİ NE KADAR KORUR?

Aşı sonrası ya da enfeksiyonu geçirdikten sonra ölçülen hiçbir antikor düzeyi bize SARS-CoV-2'ye karşı ne derece korunmamız olduğunu kesin olarak söyleyemez. Korunmada, aşıya karşı oluşan antikor üretiminin yanı sıra, hücresel immün yanıt da önemli rol oynar. Bunu değerlendirmek için rutin bir test bulunmamaktadır.

Antikor testi sadece bağışıklık sistemimizin aşıya ya da virüse karşı antikor yanıtı verip vermediğini veya ne düzeyde verdiğini gösterir.

COVID-19 AŞISINDAN KAÇ GÜN ANTİKOR BAŞLAR?

Bağışıklık sisteminin yanıt özellikleri kişiden kişiiye farlılık gösterir, bu nedenle COVID19 aşı sonrasında antikor üretiminin başlama zamanı ve üretilen antikor miktarı da değişkenlik gösterir. COVID19 aşısı ile aşılanmış bireylerde de antikor yanıtı kabaca 1 hafta ile 3 hafta içerisinde oluşmaya başlamaktadır.

Genel olarak aşı sonrasındaki üçüncü haftada (21 gün sonrasında) antikorların saptanabilir düzeylere ulaştığı gözlemlenmektedir.

ANTİKOR TESTİ NE ZAMAN YAPILIR?

SARS-CoV-2 virüs enfeksiyonu geçirenler için semptomların başlangıcından sonraki 3. hafta veya daha sonrasında, aşılananlar için ise aşının ikinci dozundan sonraki 3. hafta veya daha sonrasında antikor düzeyine bakılabilir.

Aşı konusunda bağışıklık yanıtı gelişip gelişmediğini merak edenler için bu antikorların tümünü çalışmaktayız, ancak erken antikor yanıtını saptamak için "Anti-SARS-CoV-2 Spike (S) Antikoru" ölçümünü yaygınlaştırmış durumdayız.

BIONTECH AŞISI NE ZAMAN ANTİKOR ÜRETİR?

Biontech aşısı ne zaman antikor üretir sorusu pek çok kişinin araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. Biontech aşısını vurduran kişilerin kaç gün içerisinde antikor ürettiğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, BionTech aşısı ne zaman antikor üretir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Biontech ve diğer aşıların antikor üretmesinde bağışıklık sisteminin yanıt özelliklerinin kişiden kişiye farklılık göstermesi önem arz eder. Bu nedenle COVID-19 aşı sonrasında antikor üretiminin başlama zamanı ve üretilen antikor miktarı da değişkenlik gösterir. COVID-19 aşısı ile aşılanmış bireylerde de antikor yanıtı kabaca 1 hafta ile 3 hafta içerisinde oluşmaya başlamaktadır.

Genel olarak aşı sonrasındaki üçüncü haftada (21 gün sonrasında) antikorların saptanabilir düzeylere ulaştığı gözlemlenmektedir.