Biontech aşısı güvenli mi? Biontech aşısı yan etkileri nelerdir? Biontech mi daha etkili Sinovac mı?

Biontech aşısı güvenli mi? sorusunun yanıtı koronavirüs aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu zamana kadar yaymlanan raporlara göre gündeme gelen haberler ve araştırılan soruların yanıtlarını sizler için derledik. Biontech aşısı yan etkileri nelerdir? Biontech mi daha etkili Sinovac mı? Alman aşısı mı, Çin aşısı mı?

Aşı konusunun gündem olmasıyla beraber hangi aşının daha güçlü olduğu konusunda tartışmalar da yaşanmaya başladı. Biontech aşısı güvenli mi? Peki, Sinovac mı Biontec mı daha güvenilir? Hangi aşı daha güçlü? Son günlerde en çok tartışına konu Sinovac mı Biontech mi daha etkili sorusu. Koronavirüs'e (COvid-19) karşı Sinovac ve BioNTech aşısından hangisi daha etkili tartışmalarına uzmanlar ne diyor? Sinovac mı Biontech mi daha etkili? Sinovac ve BioNTech aşısından hangisi daha etkili? İşte detaylar...

SİNOVAC MI BİONTECH Mİ DAHA GÜÇLÜ?

NTV'de yazan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu aşı konusunun merak edilen detaylarını yorumladı. Müftüoğlu:

"Bilelim ki eldeki bilimsel veriler son derece kısıtlı. Bilinenlerin özeti de şimdilik şu: Virüs bazlı aşıların (Sinovac/Çin, Sputnik 5/Rus, Oxford/AstraZeneca) mRNA aşılarından (BioNTech/Pfizer, Moderna/ABD) daha güçlü bir antikor tepkisi oluşturduğu kabul ediliyor. Araştırmalarda da benzer/doğrulayıcı sonuçlar alındı. Virüs bazlı aşılardan Sinovac'da yüzde 97 (Endonezya Faz 3 verisi), Sputnik 5'te yüzde 95 başarı oranı açıklandı.

mRNA bazlı Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarına gelince... Bu aşılarda da ciddi bir antikor üretimi sağlanabiliyor. BioNTech yüzde 95 başarı ilan etti. Ama mRNA aşılarını diğerlerine oranla daha güçlü bir T hücresi bağışıklığı oluşturdukları da kabul ediliyor. Özetleyelim: Viral bazlı aşılar, geleneksel aşılar. Öldürülmüş virüs parçacıklarının kullanıldığı bu aşılarda bağışıklık sisteminin hastalanmayı önleyecek düzeyde bir antikor gücü oluşturmaları hedefleniyor. mRNA yöntemiyle geliştirilen aşılarda ise virüsün genetik kodunun bir kısmı (mRNA bölümü) vücuda enjekte edilerek bağışıklık tepkisi oluşturulmaya çalışılıyor. Başlıktaki soruya daha net ve açık bir yanıt verebilmemiz için daha fazla sayıda insanın aşılanmasına ve daha uzun bir zaman dilimine ihtiyacımız var. Kısacası yarışın galibi hâlâ net ve açık olarak bilinmiyor."ifadlerini kullandı.

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BIONTECH GÜVENİLİR Mİ?

Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala Sinovac aşısının koruma oranının yüksek olmadığını, iki doz aşıyı yaptırdığı halde salgına yakalanan hastaların olduğunu söyledi.

SİNOVAC MI, BİONTECH Mİ?

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Prof. Dr. Kayıhan Pala, Türkiye'de 60 milyon kişinin aşılanmasının hedeflendiğini, 27 Mart tarihi itibariyle 6.4 milyon kişinin aşılandığını belirtti.

Toplumun henüz yüzde 11'inin aşılandığını belirten Pala, "aşıyla kısa zamanda koruma sağlamanın" mümkün olmadığını söylüyor:

"Sinovac'ın hastalık geçirilmesine karşı koruma oranı yüksek değil. Nitekim, sağlık çalışanlarında ve toplumda ikinci doz aşıyı olduğu halde hastalananlar var. Aşının koruyuculuğu yüzde 50 civarında. İnsanlar hastalığa yakalanmaya devam ettikçe toplumsal bağışıklık eşiğini yakalamamız mümkün değil bu aşıyla. İkincisi, Sinovac'ın yeni varyantlara etkisine dair bilimsel çalışma yok."

Sinovac aşısının üçüncü faz sonuçlarını açıklayan Hacettepe Üniversitesi, daha önce yüzde 90'nın üzerinde olduğu açıklanan aşının etkililiğinin yüzde 83.5, hastanede yatışı engelleme oranının ise yüzde 100 olduğunu duyurmuştu.

Sinovac aşısı

Sinovac ile ilgili uzmanların kafasındaki en büyük soru işareti, Çin'de aşıya ilişkin yapılan klinik test sonuçlarının açıklanmıyor oluşu.

CoronaVac aşısı, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech ve Brezilyalı biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsünün iş birliğinde geliştirildi.

Makak maymunlarındaki ilk sonuçlar, aşının 10 Covid-19 suşunu nötralize eden antikorlar ürettiğini ortaya çıkardı.

Sinovac'ın 17 Kasım'da dünyanın en eski tıp dergilerinden 'Lancet'te yayınlanan ilk denemelerinin ön sonuçlarına göre, aşının güvenli olduğu kaydedildi. Ancak aşının COVID-19'dan kurtulan hastalara kıyasla daha düşük antikor seviyelerine sahip orta düzeyde bir bağışıklık tepkisi ürettiği belirtildi.

Brezilya'da etkinliği yüzde 50.4

Türkiye'de kullanımına onay verilen Çinli Sinovac Biontech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının, Brezilya'da yapılan son aşama testlerinde etkinlik oranının yüzde 50.4 olduğu açıklandı.

Çin şirketi Sinovac'ın Brezilya'daki ortağı Butantan Enstitüsü, Faz-3 sonuçlarında elde ettikleri verileri paylaşmış ve aşının etkinlik oranının yüzde 50.4'te olduğu açıklanmıştı.