Biontech aşı sonrası banyo yapılır mı? Covid aşısından sonra banyo yapılır mı? Korona aşısından sonra banyo yapılır mı?

Koronavirüs aşı olma hakkının ülkemizde geniş bir kesime açılmasının ardından pek çok sorunun yanıtı araştırıldı. "Biontech aşı sonrası banyo yapılır mı?" bu sorular arasında yer aldı. Ülkemizde her geçen gün rekorların kırıldığı koronavirüs aşılaması sonrası en çok merak edilen konulardan olan Biontech aşı sonrası banyo yapılır mı? Covid aşısından sonra banyo yapılır mı? Korona aşısından sonra banyo yapılır mı? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Biontech aşı sonrası banyo yapılır mı? sorusunun yanıtı büyük merak topluyor. Aşılama çalışmalarına son haftalarda hız verilirken, aşı yaşının inmesi ve aşı olacaklar listesine eklenen meslek grupları ile birlikte kapsamlı bir aşılama programı uygulanıyor. Pek çok kişi aşı için akın akın hastanelere geliyor. Randevular hızla dolarken, aşılama gece gündüz devam ediyor. "Covid aşısından sonra banyo yapılır mı? Korona aşısından sonra banyo yapılır mı?" sorularının yanıtları da cevaplandı! İşte, Biontech aşı sonrası banyo yapılır mı? sorusunun yanıtı...

BIONTECH AŞI SONRASI BANYOL YAPILIR MI?

Aşılar her yıl dünya çapında milyonlarca hayat kurtarıyor. Aşılar, tüm dünyada aşıyla önlenebilir hastalıklardan kaynaklanan ölümleri ve sakatlıkları önemli ölçüde azaltmıştır. Aşılar, hastalığın yayılmasını azaltarak sadece aşı olan kişiyi değil çevresindekileri de korur.

Aşı olacaklara alerji geçmişlerinin olup olmadığı soruluyor ve aşı sonrası da 15 ila 30 dakika süre ile hastaneden ayrılmamaları isteniyor. Aşı sonrası duş alma sorunu da uzmanlar şu şekilde açıklıyor; "Duş alınabilir ancak aşırı sıcak su ile duş almak önerilmez."

Konuya ilişkin açıklama yapan uzmanlar yalnızca bir durum üzerine odaklanıyor. Uzmanlar, sıcak su ile duş almak lokal reaksiyona yol açabileceğini ifade ediyor. Koronavirüs aşısının ardından duşun ılık su ile alınması gerektiği söyleniyor.

Yukarıda belirtilen durumun dışında, aşı sonrası duş alma durumu hakkında herhangi bir sorunun ortaya çıkmayacağı uzmanlar tarafından belirtiliyor. Öte yandan, enfeksiyon probleminin duş almak ile ilişkili olmadığı söyleniyor.

AŞI OLDUKTAN KAÇ SAAT SONRA ALMALI?

İstediğiniz zaman duş alabilirsiniz, saat kısıtlaması bulunmaz. "Aşıdan sonra 24 saat duş almayın" uyarısı, artık hastalık tarihe karıştığı için uygulanmayan çiçek aşısı zamanlarından kalma. Ancak içiniz rahat etsin istiyorsanız, banyoyu bir gün erteleyebilirsiniz. Hiçbir zararı olmaz.