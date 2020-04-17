Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların mucizevi şifalı dünyasını anlattı
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Sina, Yaşam

Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların mucizevi şifalı dünyasını anlattı

2019 yılında "Yılın En İyi Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı" ödülünü kazanan Belgin Dal, taşların bugüne kadar bilinmeyen mucizevi şifalı dünyasını anlattı.

17.04.2020 19:51 | Son Güncelleme: 17.04.2020 19:59
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların mucizevi şifalı dünyasını anlattı

Taşların mucizevi şifalı dünyasını bugüne kadar bilmediğiniz sırlarını Belgin Dal açıkladı. Bioenerji ve şifalı taşlar konusunda bilimsel araştırmalar yaparak bağışık güçlendiren taşlardan nasıl destek alacağımızı anlattı.

Yüzyıllardır yaşamlarımız da yer alan insanlığın gerek görsel, gerek şifa da kullandıkları kainatın zerresi şifalı taşların insan sağlığı için önemi artık bilinmektedir.

Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların mucizevi şifalı dünyasını anlattı
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal

"TAŞLAR BURCA GÖRE ALINIR"

Taşlar genelde burca göre alınmaktadır. Koç burcunun taşı Akik, boğa burcunun taşı Ametist v.b. gibi. Oysaki aynı burçta ki kişiler aynı hastalığı yaşamazlar. Her boğa burcu Tiroit hastası değildir. Burcunun taşı Amatist olan bir hipertiroit hastası Ametist taşı kullandığın da 50 mg ilaç alıyorsa 150 mg ilaç almaya başlayabilir. Hipertiroit hastaların tiroitleri hızlı çalışır ve lityum minerali de tiroitleri hızlı çalıştırır. Ametist taşın da da lityum minerali vardır. Deri gözeneğimiz açık olduğu ve taşlarda ki moleküllerden dolayı da mineraller derinin altına girerek kişiye zarar verir. Bundan dolayı da bilinçsiz taş kullanılmamalıdır. Taşların insan sağlığın da ki önemi büyüktür. Kadim bilgiler içerisin de bulunan taşlar aslın da İslam tıp bilim adamı Mahmud Şirvan-inin Tuhfe-i Muradi kitabın da şifa için nasıl kullanıldığı anlatılmıştır.

Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların mucizevi şifalı dünyasını anlattı
Akik taşı

"TAŞLARIN MİNERAL BOYUTUNDAN DESTEK ALINMALIDIR"

Edirne 2. Bayezid Külliyesi'nde taşların şifasının anlatılmaktadır. Külliyenin duvarların da Osmanlı da kehribar dan hap yapıldığı üzerine de şifa esmalarının yazıldığı görülmektedir. Günümüz de hala Tıp Akademilerin de İbni Sina'nın Kitab'ul tıp kitabı okutulmaktadır. İbn-i Sina kitabında 150 gram kehribarı balla karıştırın ve kalp hastalarına yedirin der. Kehribarın kan sulandıran özelliği vardır. Kehribarı Kanı pıhtılaşmayan kişiler kullanamaz! Yurtdışında Şifalı Taşlar'ın anlatıldığı okullar vardır. Hatta Almanya da çocuk doktorları bebeklerin süt dişi çıkarmasın da ateşi çıkmasın ve kolaylıkla diş çıkarsınlar, bağışıklık sistemini yükseltsin diye reçeteye yazmaktadırlar. Kehribar da eczaneler de satılmaktadır. Aslın da bizler nasıl grip oluyor ve doktora gidiyor isek ve destekleyici olarak bitki çayları kullanıyor isek Taşlardan da mineral boyutundan da destek alınmalıdır. Taşların taşıdığı mineraller çok önemlidir.

Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların mucizevi şifalı dünyasını anlattı
Ametist

Taş seven okurlar bu zor günlerde bağışıklık sisteminin yüksek tutmak için Selenyum minerali taşıyan selenit taşı, Labradorit taşı, Dumanlı guars, Aytaşı kullanılabilinir. Kullanır iken bir dizi kullanmak yerine taşların mineral değeri göz önüne alınarak sayıları adetlerini önemsemek gerekir. Örnek verecek olur isek Aytaşı bağışıklık sistemini güçlendirir ve kilo verdirir. Kilo kısmı şu günler de eve kapandığımız zamanlar da kulağa hoş geliyor. Oysa ki bedenin de Kalsiyum minerali fazlalığın dan dolayı kramplar yaşayan bir kişi bir dizi Aytaşı kullandığın da krampları artacaktır. Oysa ki bir kolyede Yarısı kalsiyum minerali taşıyan Aytaşı ve Magnezyum minerali taşıyan peridot taşını kullandığın da kişi doktorunun ve ilaçların yanında destek olarak da taşlardan da faydalanacaktır.

Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların mucizevi şifalı dünyasını anlattı
Dumanlı guars
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların mucizevi şifalı dünyasını anlattı
Aytaşı
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların mucizevi şifalı dünyasını anlattı
Peridot taşı
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