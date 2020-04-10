Binlerce kilometre öteden geldiler...Balıkçılar olmadığı için yüzlercesi böyle görüntülendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Binlerce kilometre öteden geldiler...Balıkçılar olmadığı için yüzlercesi böyle görüntülendi - Haberler
Karacabey, Afrika, Manyas, Güncel

Binlerce kilometre öteden geldiler...Balıkçılar olmadığı için yüzlercesi böyle görüntülendi

Her yıl ilkbaharda Afrika'dan Avrupa'ya göç eden binlerce ak pelikan Bursa'nın Karacabey ilçesindeki longoz, Uluabat Gölü ve Balıkesir sınırlarındaki Manyas Kuş Cenneti'nde mola veriyor.

10.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:53
Binlerce kilometre öteden geldiler...Balıkçılar olmadığı için yüzlercesi böyle görüntülendi

Her yıl ilkbaharda Afrika'dan Avrupa'ya göç eden binlerce ak pelikan Bursa'nın Karacabey ilçesindeki longoz, Uluabat Gölü ve Balıkesir sınırlarındaki Manyas Kuş Cenneti'nde mola veriyor. Korona virüs sebebiyle balıkçılar dışarıya çıkamayınca Doğa fotoğrafçısı Ali Şenel, tedbirlerini alıp Manyas Kuş Cenneti'nde mola veren yüzlerce ak pelikanı görüntüledi.

Ak pelikanların Afrika'dan kuzeye olan yolculukları bu yıl da baharla birlikte başladı. Bu göç yolculuğu üzerinde olan Marmara Bölgesi'nde sulak alanlar bu dev cüsseli kuşlarla doldu. Manyas Kuş Cenneti'nde büyük sürüyü fotoğraf ve videoya alan doğa fotoğrafısı Ali Şenel 'Bu yıl balıkçılık ve avcılık faaliyeti olmayınca göl onlara kaldı. Daha çok ve rahat besleniyorlar" dedi.

Ak pelikanlar kışı Afrika'da geçirdikten sonra baharla birlikte Romanya Tuna Nehri Deltası'na göç ediyorlar. Bu göç yolculuklarında ise Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü ve Karacabey Longozu ile Uluabat ve Manyas Kuş Cenneti bu ve benzer su kuşları için büyük önem taşıyor. Bu nedenle her yıl 30 binden fazla ak pelikan ve on binlerce leylek bu güzergah üzerinden kuzeye olan yolculuklarını sürdürüyorlar.

Bu büyük göçü fotoğraflayan Ali Şenel'de yaptığı açıklamada "Bir çok kuş türü için göç rotasındayız. Ak pelikanlar da her yıl İlkbaharda Afrika'dan Avrupaya sonbaharda Avrupa'dan Afrika'ya göç ediyorlar. Bu göç yolculukları süresince de Bursa ve Balıkesir il sınırları içerisinde Uluabat Gölü, Karacabey Longozu ve Manyas Kuş Cenneti'nde molalar veriyorlar. Ben de her yıl bu göçü fotoğraflamaya çalışıyorum.. Bu yıl korona virüs sebebiyle evimizde kendimizi korumaya çalıştığımız için evlerimizde kaldığımız için bu yıl göçü çok detaylı takip şansım olmadı. Havanın iyi olduğu bir gün gerekli tedbirleri alarak sosyal ortamlara karışmadan şahsi aracımla gidip Manyas gölünde çekimler yaptım

Birkaç farklı grubu görüntüleme şansı elde ettim. Yaklaşık 500'erli gruplar halinde dinleniyorlar, beslenmeye çalışıyorlar, tüy bakımı yapıyorlardı. Bir iki gün Manyas Kuş Cenneti'nde beslendikten sonra göç yollarına devam edecekler. Normalde ülkemiz üzerinden yaklaşık 30 bin civarında ak pelikan her yıl göç ediyor. Afrika'dan Avrupa'ya geçen ak pelikanların neredeyse tamamını biz bu bölgede görüntülebiliyoruz. Bu yıl yine ak pelikanların kalabalıklar halinde göç etmesini görmek sevindirici. Korona virüs sebebiyle avcıların, balıkçıların az olması kuşların daha iyi beslenmesi, göçlerini daha rahat yapmasını sağladı. Umarım sağlıklı şekilde göçlerini tamamlar, sonbaharda da dönüş yolunda onları görüntüleme şansı elde edebiliriz" dedi - BURSA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Eşini balta ile öldüren koca, cesedi kanepenin altına sakladı
Eşini balta ile öldüren koca, cesedi kanepenin altına sakladı
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabını bloke etti
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabını bloke etti
Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı...
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
İmamoğlu'nu 'Seni paramparça edeceğim' diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi
İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Esra Balamir Levent Dörter
Spor Falcao Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Futbolcu Araştırma Instagram
Şu an buradasınız: Binlerce kilometre öteden geldiler...Balıkçılar olmadığı için yüzlercesi böyle görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 12:13:02. #1.15#
title