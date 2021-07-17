Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
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Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor

Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın el dokuması halılarıyla ünlü Döşemealtı ilçesinde Halil Börekçi (70), 1970'ten bu yana köy köy dolaşıp, topladığı ikinci el halıları 100 dönümlük halı tarlasında bir dizi işlemden geçirerek, ekonomiye kazandırıyor.

ANTALYA'nın el dokuması halılarıyla ünlü Döşemealtı ilçesinde Halil Börekçi (70), 1970'ten bu yana köy köy dolaşıp, topladığı ikinci el halıları 100 dönümlük halı tarlasında bir dizi işlemden geçirerek, ekonomiye kazandırıyor.

Antalya'nın halı tarlalarıyla meşhur Döşemealtı ilçesinde 50 yılı aşkın süredir halı ticaretiyle uğraşan Halil Börekçi, Türkiye'nin dört bir yanından topladığı ikinci el halıları bir dizi işlemden geçirerek, başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerine ve turistlere satıyor. 2000'li yıllara kadar ülkenin dört bir yanında o bölgelere özel halılar dokunduğunu ve halı ticareti yaptığını anlatan Börekçi, halı tarlalarında ise eski halıları temizleyip, gerçek renklerine kavuşturuyor.

Bir halının yünleri içindeki fazla boyanın buhar olup, uçması için güneş banyosunun şart olduğunu aktaran Börekçi, "Halı tarlaları halının gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için çok önemli. O nedenle bir halı günlerce güneşin altında bekletiliyor" dedi.Topladığı kullanılmış halıları işlemden geçirdiklerini söyleyen Börekçi, kendisini 'halı geri dönüşümcüsü' olarak nitelendirdiğini söyledi. 'GÜNEŞ, HALIYI FAZLA BOYA VE MİKROPTAN ARINDIRIYOR'Halil Börekçi, yaptığı işin inceliklerini ise şöyle anlattı: "İkinci el kullanılıp eskitilmiş halıları alıp işleyerek tekrar kullanılır hale getiriyorum. Eski halıyı aldıktan sonra mikroplarından arındırma, yıkama, tamir, boyama ve güneşlenme gibi bir dizi işleme tabi tutuyoruz. Topladığımız halıları ilk önce steril havuzlarda bekletip mikroplarından arındırıyoruz ardından yıkayıp güneşe seriyoruz. Güneşe serip halının içindeki yabancı maddelerin yok olmasını bekliyoruz. Güneşe yatırılma işlemi sırasında yün ile boyanın birbirine tam kaynaşmasını ve fazla boyanın buharlaşarak uçmasını sağlıyoruz. Bu sayede halının gerçek rengi ortaya çıkıyor. Halılar boyanırken yün ile boya birbirine işliyor fakat bu işlem sırasında fazla boyalar yünlerin arasında kalıyor. Güneş ışınları bu fazlalıkları buharlaştırarak halıdan dışarı atıyor. İşte bu işlem halının tamam organik ve saf rengini ortaya çıkarıyor." HALI TİCARETİNE PANDEMİ ETKİSİ2000'li yıllar öncesi 100 dönüm arazi üzerine 40-50 bin halı serdiğini, bugün ise bu sayının 10-15 binlere düştüğünü aktaran Börekçi, "Eskisi kadar ilgi yok. Pandemi de ihracatı olumsuz etkiledi. ABD'li alıcılar pandemi süresince gelemedi. Şimdi satışlarımızı sadece internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. 50 TL'ye de halımız var 50 bin TL'ye de" diye konuştu.Döşemealtı ilçesindeki Camili, Ekşili, Killik, Karataş, Ahırtaş, Dereli, Kovanlık, Kevse, Karaveliler, Selimiye mahallelerinde birçok aile, halı tarlaları oluşturmasıyla biliniyor. Halı geri dönüşümüne hizmet eden Döşemealtılılar, aynı zamanda halı tezgahlarında el dokuması halılar yapıyor. 

Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli

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