Bingöl nerededir? Bingöl'de gezilecek yerler nereler? Bingöl'ün nesi meşhur?
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Bingöl nerededir? Bingöl'de gezilecek yerler nereler? Bingöl'ün nesi meşhur?

Bingöl ismi nereden geliyor? Bingöl'de ne yenir? Ovalardan oluşan Bingöl'de düzenlenen etkinlikler neler?

Bingöl nerededir? Bingöl'de gezilecek yerler nereler? Bingöl'ün nesi meşhur?
18.06.2020 17:08 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:11

Şehir sıra dağlar, platolar ve dağlar arasında kalan ovalar ve çukurlardan oluşuyor. Şehrin %83'ü dağlık bölgedir. Karlıova ilçesinin kuzeydoğusunda Bingöl Dağı bulunur. 3250 metre yüksekliğinde olan dağ ilin en yüksek noktasıdır.

BİNGÖL İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Bingöl'ün adı Çevlik veya Çolig olarak anılırdı. 1936 yılında Çapakçur adıyla şehir olmuştur. 1945 yılında ise ismi Bingöl olarak değiştirilmiştir.

BİNGÖL NEREDEDİR?

Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Bingöl, Yukarı Fırat'ın bereketli topraklarına kurulmuştur. Bingöl şehri, Muş, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır ile komşudur.

BİNGÖL'DE GEZİLECEK YERLER NERELER?

Sülbüs Dağı

Yayladere ilçesinin kuzeybatı yönünde yer alır. Zirve noktasında her zaman karlı bir görünüm vardır. Dağcılar tarafından tercih edilen Sülbüs Dağında avcılık da yapılır. Dağ hakkında anlatılan rivayete göre; Sülbüs adındaki delikanlı, Starı isimli bir kıza aşık olur. Bir cadı araya girer ve kavuşmalarına engel olur. Sülbüs aşkından verem olur, bedeni dayanamaz can verir. Bu üzüntüye dayanamayan kız da çok geçmeden ölür. Ölmeden önce vasiyet yazan Starı, sevdiğinin yanına gömülür. Aşıkları ayıran cadı, mezarları arasında dikenli bir ağaç olarak filizlenir ve onların kavuşmasına öteki dünyada da izin vermez.

Bingöl nerededir? Bingöl'de gezilecek yerler nereler? Bingöl'ün nesi meşhur?

Yüzen Ada

Solhan ilçesinde bulunur. Hazarşah köyü Aksakal göl mezrasında yaşayan halk tarafından keşfedilen göl, doğal oluşumdur. Gölün 3 yanı dağlarla çevrilidir. Krater gölü olduğu anlaşılmıştır. 300 metrekareden fazla alan kaplayan gölün derinliği yaklaşık 50 metredir. Tatlı ve berrak olan su içerisinde madensel tuz bulunmuyor. Ayrıca, yaz kış aynı su seviyesine sahiptir.

Yüzen Ada denmesinin sebebi, gölün ortasında hareket eden üç adadan kaynaklanmaktadır. Üstüne çıkılabildiği zaman, sal gibi hafif hafif hareket etmektedir. Çevrede bulunan bitkiler göl suyu ile beslenir.

Bingöl nerededir? Bingöl'de gezilecek yerler nereler? Bingöl'ün nesi meşhur?

Murat Nehri

Şehrin kuzeyinden gelen nehir, Genç ilçesi sınırlarından geçer ve Bingöl'den Elazığ'a akar. Aladağ ve Muratbaşı Dağı'ndan çıkan kollar birleşir ve 722 kilometre uzunluğunda güçlü bir nehir oluşur. Fırat Nehri'nin ikinci olan Karasu'dan bile uzun olan Murat Nehri ile Karasu Nehri, Keban civarında birleşir.

Bingöl nerededir? Bingöl'de gezilecek yerler nereler? Bingöl'ün nesi meşhur?

Sentarius Kalesi

Murat Irmağı Vadisi'nde yer alır. Bingöl şehir merkezine hakim olabilmek için yapılan üç kaleden biridir.

Kral Kızı Kalesi/ Dano-Hini

Genç ilçesinde bulunan kale, Diyarbakır Çayı ile Konsper Çayı'nın birleştiği yerde bulunan tepeye yapılmıştır. Keynekler olarak da adlandırılan bu yer, harabe durumundadır. Efsaneye göre, Pers Kralı Dano, kaleyi kızı için yaptırmıştır.

Kiğı Kalesi

Şehir merkezinde bulunan kale, çok sağlam inşa edilmiştir. Etrafı sarp kayalıklarla sarılı olan kale içinde bina harabeleri bulunuyor. Acemlerin akınına maruz kalan halkın bu bölgeye saklandıkları ifade ediliyor.

Kiğı Camii

Semtte bulunan en eski eserlerden olan caminin tarihi minarede yazan bilgiler sayesinde aydınlanıyor. Burada Arap harfleriyle Hicri 700 tarihinde, Bayındırlı Pir Ali Bey Bin İbrahim Bey tarafından yapıldığı kayıtlarda geçiyor. Bu zaman aralığında bölgede Akkoyunluların yaşadığı bilindiği için yapının da onlara ait olduğu düşünülüyor.

Peri Bacaları Buban Oğuldere Köyü

Buban Bacaları olarak da adlandırılan bölge, Sancak beldesine bağlıdır. Nevşehir'in Kapadokya ilçesindeki peri bacaları ile benzerlik göstermektedir. Buban Bacalarının oluşumu rüzgar ve vadi yamaçlarından inen sel suları sayesinde olmuştur.

Bingöl nerededir? Bingöl'de gezilecek yerler nereler? Bingöl'ün nesi meşhur?

Peri Bacaları hakkında bir efsane de bulunuyor. Yöre halkının hikayesine göre, bir düğün alayı taş olmuştur ve bu görüntü oluşmuştur.

Mutki Beyaz Kilise

İkizler köyü Baklaya mezrasında bulunan kilisenin 99 odası olduğu söyleniyor. Yıkılmaya yüz tutmuş kilise en son 2009 yılında restore edilmiştir.

Bingöl nerededir? Bingöl'de gezilecek yerler nereler? Bingöl'ün nesi meşhur?

BİNGÖL'ÜN NESİ MEŞHUR?

Dut pekmezi

Bingöl balı

BİNGÖL'DE NE YENİR?

Gömme

Sorina Pel

Bingöl nerededir? Bingöl'de gezilecek yerler nereler? Bingöl'ün nesi meşhur?

Tutmaç Çorbası

Kalbur Hurması

Mastuva

BİNGÖL'DE DÜZENLENEN ETKİNLİKLER NELER?

Nevruz Bayramı

Karlıova'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu

Kültür Bahar Bayramı

At Yarışları

Kiğı'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu

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