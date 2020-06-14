Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin açıklama: Artçı sarsıntılar 10 gün sürecek Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapan Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, artçı sarsıntıların bir hafta 10 gün süreceğini açıkladı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevredeki birçok ilden hissedildi. Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, bölgede meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

AÇIKLAMA YAPTIĞI SIRADA ARTÇI SARSINTI OLDU

Haluk Özener, artçı depremlerin meydana geldiğini belirterek oluşan depremler esnasında alarmın çaldığın ifade etti. Özener açıklamasını yaparken Bingöl'de bir artçı deprem daha meydana geldi ve alarmlar çaldı.

"ARTÇI SARSINTILAR BİR HAFTA 10 GÜN SÜRECEK"

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntı sayısının 57'ye çıktığını belirten Özener, "Bir hafta 10 gün artçılar sürecektir. Bunlarla ilgili güncellemeleri biz Kandilli olarak güncellemeleri yansıtacağız. Bu bölge Erzincan'ın doğusunda. Deprem potansiyeli yüksek bölgeler bunlar. Oradaki enerji birikimini hesaplayabiliyoruz. Ardından da bu enerji birikiminden ne tür bir deprem üretebileceğini söyleyebiliyoruz. Farklı fay parçaları farklı enerji biriktiriyor. Dolayısıyla da farklı faylarda farklı depremler farklı sürelerde olabiliyor" ifadelerini kullandı.