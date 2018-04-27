Bingöl'de "Din İstismarı ile Mücadele" Semineri

Diyanet İşleri Başkanlığınca din istismarı ile mücadele etmek, toplumu Kur'an ve sünnete dayalı sahih dini bilgi ile aydınlatmak amacıyla Bingöl'de seminer düzenlendi.



Bingöl TBMM Vakfı Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan İl Müftüsü Mecit Can, istismar kelimesinin Arapça bir kelime olduğunu, ancak Arapların bu kelimeyi yatırım anlamında kullandığına işaret etti.

İstismarın içerisinde İslam dininin yasakladığı birkaç kelime olduğunu anlatan Can, şunları söyledi:

"Müslümanlar olarak, bütün ibadetlerimizi, hareketlerimizi, işlerimizi sırf Cenab-ı Allah bizden razı olsun diye yapıyoruz. İstismarın içerisinde İslam'ın yasakladığı birkaç kavram var. Yalan, kötü niyet, münafıklık var. İstismar yapan bir insan, dini kendi kişisel emirleri için kullanan bir insan, bir grup, bir çevre, aslında İslam'ın birçok değerine, kavramına ihanet etmiş olacaktır."

Din istismarının ülkede din ve milli güvenlik sorunu haline geldiğini vurgulayan Can, "Din istismarı denen her neyse, bundan kurtulmamız lazım. Din istismarını millet olarak, milli eğitim, diyanet, üniversite olarak hepimizin çok ciddi bir şekilde tavır almamız lazım. Karşı çıkmamız lazım ki bizi daha büyük felaketlere, badirelere götürmesin." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu ise, öğrencilere din istismarı konusunda sunum yaptı.

Çocukların ve gençlerin çok zeki olduğunu ifade eden Bekiroğlu, "Peygamber efendimizin gençlere verdiği değer, sadece sözde kalan bir değer değildir. Çocuklar, sizler çok zekisiniz. Ama birileri sizin bu zekanızı din istismarı yaparak, kullanmak isteyecektir. Ama siz, bu zekanızı, dininiz için, memleketiniz için, milletiniz için, doğru işlerde kullanmalısınız. Sizler bunu yapmak istediğinizde ise, dini istismar etmek isteyenler asla başarılı olamayacaklardır." diye konuştu.