Bingöl'de cuma namazı terminal bahçesinde kılındı BİNGÖL'de günler sonra ilk cuma namazı koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takılıp, sosyal mesafe kuralına uyularak cami bahçelerinde ve eski terminal bahçesinde kılındı.

BİNGÖL'de günler sonra ilk cuma namazı koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takılıp, sosyal mesafe kuralına uyularak cami bahçelerinde ve eski terminal bahçesinde kılındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta ibadete kapatılan camiler, yeniden açıldı. Bingöl'de görevlilerce vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarının uymaları konusunda uyarıda bulunuldu. Eski terminal alanına gelen çok sayıda vatandaş, sosyal mesafeye dikkat ederek ve maske takarak namazını kıldı. Cami İmamı Mücahit Çelik, yaklaşık 2 aydan beri camilerin cemaatle namaz kılmaya kapalı olduğunu hatırlatarak, "Bugün itibari ile cuma namazlarımızı açık alanlarda kılıyoruz. Allah nasip ederse bundan sonra öğle ve ikindi vakitlerinde camilerimizde sosyal mesafe ve maske ve temizlik kurallarına riayet ederek vakit namazlarımızı cemaatle ihya edeceğiz. Bu kurallara riayet etmezsek, kul hakkına girmiş oluruz" dedi.Hüznü ve sevinci bir arada yaşadıklarını ifade eden Orhan Açıkbaş, "Pandemi sürecinden sonra cuma namazımızı eda ettik. Rabbim kabul etsin. Ramazan ayında teravihlerimizden olduk, bayram namazından olduk. Bugün birçok alanda cuma namazı eda edildi. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim bir an önce bu musibeti bütün insanlığın üzerinden kaldırsın. Duamız hep bu yöndedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA