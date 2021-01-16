Bingöl'de 115 köy yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Bingöl'de etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Bingöl'de etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Valilik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde dün başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karlıova ve Yedisu ilçelerinde de 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği Karlıova'da kapanan yolları açmak için belediye ekipleri çalışma yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık