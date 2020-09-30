Bingöl'de 10 dönümlük bahçesinde 25 çeşit meyve yetiştiriyor
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Bingöl'de 10 dönümlük bahçesinde 25 çeşit meyve yetiştiriyor

30.09.2020 08:25 | Son Güncelleme: 30.09.2020 08:29
Bingöl'de 10 dönümlük bahçesinde 25 çeşit meyve yetiştiriyor

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde emekli güvenlik korucusu Abdürrahim Dayanır, 10 dönümlük bahçesinde elma, üzüm, kiraz, nar, şeftali ve erik gibi 25 çeşit organik meyve yetiştiriyor.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde emekli güvenlik korucusu Abdürrahim Dayanır, 10 dönümlük bahçesinde elma, üzüm, kiraz, nar, şeftali ve erik gibi 25 çeşit organik meyve yetiştiriyor. Yetiştirdiği meyveleri ihraç etmek için destek isteyen Dayanır, "Bu alandaki meyveleri organik olarak kendimiz için yetiştiriyoruz. Devletimiz destek verirse bu meyvelerin dışarıya ihracatını da yaparız" dedi.

Genç ilçesinde oturan emekli güvenlik korucusu Abdürrahim Dayanır, Servi köyünde 10 dönümlük bahçesine, 2 bine yakın fidan dikti. Elma, üzüm, kiraz, nar, zeytin ve cennet hurması başta olmak üzere 25 çeşit meyve yetiştiriyor. Sevri köyünde yapımı 7 yıldır süren göletin tamamlanmasıyla sulama ihtiyaçlarının da giderileceğini söyleyen Dayanır, "Bahçemde organik elma, üzüm, kiraz, nar, şeftali, zeytin, erik, ceviz, armut, badem, ayva, cennet hurması, vişne, kestane, kayısı, incir, fıstık ve fındık gibi 25 çeşit meyve yetiştiriyorum. Suyumuz olmadığından ötürü devletimizden destek bekliyoruz. 2013 yılından beri yapımı süren gölet bir türlü bitmediğinden dolayı bahçelerimize su veremiyoruz. Su olamayınca meyve bahçesinde hiçbir şey yapamıyoruz. Bu alandaki meyveleri organik olarak kendimiz için yetiştiriyoruz. Devletimiz destek verirse yetişen meyvelerin dışarıya ihracatını da yaparız" dedi. Servi Köyü Muhtarı Remzi Kağan, bölgedeki toprağın verimli olduğunu ifade ederek, "Bu topraklarda zeytin, menendiz, fıstık, şeftali, cennet hurması gibi meyveler yetişiyor. Devlet büyüklerimizden bize destek çıkmalarını istiyoruz. Gölet tamamlanırsa Servi halkı bütün tarlalarında bu tür meyve ağaçlarını yetiştirerek diğer il ve ülkelere ihracatını yapar. Bingöl'ün meyve cenneti olan Servi bölgesi, dut pekmezi ve üzümü ile meşhurdur. Bu meyve türlerini de ekleyerek bölgenin daha iyi bir konuma getirilmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.


Bingöl'de 10 dönümlük bahçesinde 25 çeşit meyve yetiştiriyor
Bingöl'de 10 dönümlük bahçesinde 25 çeşit meyve yetiştiriyor
Bingöl'de 10 dönümlük bahçesinde 25 çeşit meyve yetiştiriyor
Bingöl'de 10 dönümlük bahçesinde 25 çeşit meyve yetiştiriyor
Bingöl'de 10 dönümlük bahçesinde 25 çeşit meyve yetiştiriyor
Bingöl'de 10 dönümlük bahçesinde 25 çeşit meyve yetiştiriyor
Bingöl'de 10 dönümlük bahçesinde 25 çeşit meyve yetiştiriyor
Bingöl'de 10 dönümlük bahçesinde 25 çeşit meyve yetiştiriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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