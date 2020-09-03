Binali Yıldırım ve eşinin Covid-19 testleri pozitif çıktı (2)
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Binali Yıldırım ve eşinin Covid-19 testleri pozitif çıktı (2)

YILDIRIM ÇİFTİNE 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJLARIAK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'da koronavirüs tespit edilmesinin ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bakanlar ve siyasiler, Twitter'dan 'geçmiş olsun' mesajları paylaştı.

Binali Yıldırım ve eşinin Covid-19 testleri pozitif çıktı (2)
03.09.2020 15:42 | Son Güncelleme: 03.09.2020 15:45

YILDIRIM ÇİFTİNE 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJLARI

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'da koronavirüs tespit edilmesinin ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bakanlar ve siyasiler, Twitter'dan 'geçmiş olsun' mesajları paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Binali Yıldırım beye ve kıymetli eşi Semiha hanıma acil şifalar diliyorum. Bu süreci en kısa sürede atlatacaklarına inanıyorum. Dualarımız sizinle. Rehavet ve panik yok. Tedbirleri elden bırakmayalım. Maske, mesafe ve temizlik hayati önemdedir" dedi.

İletişim Başkanı Altun ise mesajında "Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavileri evde devam eden Sayın Binali Yıldırım'a ve kıymetli eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah hastalığı sıkıntısız atlatarak bir an önce sağlıklarına kavuşurlar" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından, "Binali ağabey, her alanda verdiği mücadelesiyle başarılı işlere imzasını atmayı bilmiştir. Allah'ın izniyle koronavirüsle mücadelesini de atlatacağına olan inancımız tamdır. Rabbim acil şifalar nasip eylesin inşallah" mesajını paylaştı.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise "Binali Yıldırım ağabeye ve değerli eşi Semiha hanımefendiye acil şifalar diliyorum. İnşallah tez zamanda bu süreci atlatacaklarına inanıyorum" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Yıldırım çiftine acil şifalar diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Sayın Binali Yıldırım'a ve değerli eşi Semiha Yıldırım Hanım'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı. 


Kaynak: DHA

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