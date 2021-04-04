Binali Yıldırım'dan bildiriye ve bildiride imzası olan Bülent Bostanoğlu'na sert tepki
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Binali Yıldırım'dan bildiriye ve bildiride imzası olan Bülent Bostanoğlu'na sert tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Binali Yıldırım'dan bildiriye ve bildiride imzası olan Bülent Bostanoğlu'na sert tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bir grup eski amiralin darbe imalı bildirisine tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bir grup eski amiralin darbe imalı bildirisine tepki gösterdi. Yıldırım, bildiride imzası olan isimlerden 15 Temmuz gecesi makamını terk edip kayıplara karışan dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu'nu da sert sözlerle eleştirdi.

Skandal bildiriye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, "15 Temmuz gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı makamında bulunan, taşıdığı üniformanın gerektirdiği cesareti gösteremeyen birinin imzaladığı, içinde 'Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası' ifadesi geçen bildiriyi gereğinden fazla ciddiye almak, 15 Temmuz kahramanlarına haksızlık olur. Ancak bilinmelidir ki, darbeci zihniyetin demokrasimizi ve bağımsızlığımızı yok etmeye hiçbir şekilde gücü yetmeyecek" ifadelerini kullandı.

Türk Milletinin istiklalini, bayrağını ve vatanını canından çok sevdiğini 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya gösterdiğini hatırlatan Yıldırım, "Bundan sonra da gösterecektir. Türkiye, bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına, demokrasisine karşı olabilecek her türlü toplu bildiri hakkında yargı gereğini yapacaktır." dedi.

Bülent Bostanoğlu makamını terk edip kayıplara karışmıştı

Binali Yıldırım'ın açıklamasında "15 Temmuz gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı makamında bulunan, taşıdığı üniformanın gerektirdiği cesareti gösteremeyen" diyerek işaret ettiği kişi olan dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, o gece Ankara'da olağan dışı gelişmeler yaşandığına ilişkin haberler alınca makamını terk etmiş ve kayıplara karışmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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