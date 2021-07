Binali Yıldırım: Çok okursak, az kavga ederiz

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Beşikten mezara kadar, bizim inancımız, dinimiz okumayı emrediyor. Okumanın birçok faydası var. Bunun için de okuyacağız. Çok okursak, az kavga ederiz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas'ın Gölova ilçesinde kendi adını taşıyan bulvar ile eşi Semiha Yıldırım adına oluşturulan semt kütüphanesinin açılışını yaptı. Karayolu ile Erzincan'dan Sivas'ın Gölova ilçesine gelen Binali Yıldırım'ı ilçe girişinde Sivas Valisi Salih Ayhan ile AK Parti milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk ve Semiha Ekinci ile partililer ve vatandaşlar karşıladı. Yıldırım, burada ilk olarak ilçe girişinde kendi isminin verildiği bulvarın kurdelesini eşi ve protokol üyeleri ile birlikte keserek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılışta kısa bir konuşma yapan Yıldırım, "Allah bu yolda kazasız, belasız seyahat etmeyi nasip eylesin. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Şu anda açmakta olduğumuz bu bulvardan Paris'te bile yok. İnsanımızın ne kadar önemli olduğunu, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının asırlardan beri ne anlama geldiğini bu hizmetler bir bir gösteriyor. Bu güzel eser, burada yaşayan hemşehrilerimize hizmet edecek, onların can güvenliği her şeyin önünde gelir. Rabbim bu yolda seyahat edenleri her türlü kazadan, beladan muhafaza etsin" dedi.Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım daha sonra ilçe merkezinde düzenlenen semt kütüphanesi açışına katıldı. Eşi Semiha Yıldırım adına düzenlenen kütüphanenin açılışında konuşan Binali Yıldırım, iki bayramı bir arada yaşadıklarını belirterek, "Gölovamıza değer katacak, hemşehrilerimizin beyin gıdasına destek sağlayacak bu güzel eserin açılışını yapıyoruz. Böyle bir incelik gösterip, bu kütüphanenin ismine Semiha Yıldırım vermenizden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Semiha hanımımın ömrünün büyük bir kısmı öğretmen olarak yavrularımızı yetiştirmekle geçti. Okulla geçti. Kütüphane ismi de ona yakıştığını düşünüyorum. Bu bayram günü de boş gelmeyelim dedik, bir müjdeyle gelelim istedik. Vekillerimizin de gayretleri var. Gölova'ya kapalı bir spor salonu yapıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Kütüphane demek kitap demek. Kitapsız yaşamak, sağır, dilsiz ve ama yaşamak demek. Kitap çok önemli. Kitap insanın insana olan sevgisini artırır. Kitap kavgaları azaltır. Kitap nasıl midemizin nefsini doyurmak için gıdaya ihtiyacı varsa, beynimizin açlığını gidermek için de kitaba ihtiyacımız var" diye konuştu.'SİVAS TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜSTÜNDE'Türkiye'de kayıtlı 34 bin kütüphane bulunduğunu ve bu kütüphanelerin de 8 milyon kayıtlı üyesi olduğunu anlatan Yıldırım, "Burada açtığımız kütüphanede okuma odaları, bilgisayarlar var. Beş bin tane de kitap var. Gölova'nın köyleri ile birlikte nüfusundan fazla. Herkes bir kitap alsa 1500 kitap artıyor. Sivas'ta da 28 kütüphanemiz var. Ancak daha önemlisi, bu Sivas'taki kütüphanelerimizin üye sayısı 90 bin. Kitap sayısı da 470 binin üzerinde. Bu ne demek, nüfusun 4'te 3'ü, yüzde 75'i kadar kitap var. Kütüphanelere üye sayısını nüfusa oranlarsak 6 kişiden 1 kişi kütüphaneye üye. Bu ne demektir, Sivas için gurur verici bir şey demektir. Türkiye ortalamasının üzerinde. Demek ki Sivaslılar okumayı yazmayı seviyor. Çalışmayı da seviyor, akıl terini de, alın terini de seviyor. Çünkü onlar Yiğidolar" dedi.'ÖZLEM TÜRECİ VE UĞUR ŞAHİN GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI'Koronavirüs salgını ile insanlığın başının belada olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Herkesin ağzında bir maske var, sağlık için. Maske bu salgının yayılmaması için. Yüz yıl önce İspanya'da böyle bir salgın olmuş, yüz milyon insan ölmüş. Şimdi ise 4 milyon. Ülkemizde ise 50 bin kişi öldü. Bunu şunun için söylüyorum. O zaman bilgi, teknoloji, kitaplar, internet bu kadar gelişmiş olsaydı, ölümler o kadar fazla olmayacaktı. İşte 100 yılda elde ettiğimiz başarı bu. Bunun arkasında da bu salgınla, belayla mücadele adına dünyaya adlarını altın harflerle yazdıran 2 tane Türk vatandaşı var. Özlem Türeci ve Uğur Şahin. Bunlar bizim gururumuz. Dünyada hiç kimse bu işin çaresini bulamazken, şaşkın şaşkın ne olacak diye beklerken onlar bu işin panzehrini buldu ve bütün dünyayı rahatlattılar. Nasıl oldu. Okuyarak oldu. Buradan gittiler, orada çalıştılar, çabaladılar. Bugün yaptıkları iş insanlığa çok büyük hizmet oldu. Aynı zamanda bizim de göğsümüzü kabarttı. Çünkü onlar bizim vatandaşlarımız, kardeşlerimiz. Okumanın yaşı başı yok. Beşikten mezara kadar, bizim inancımız, dinimiz okumayı emrediyor. Okumanın bir çok faydası var. Bunun için de okuyacağız. Çok okursak az kavga ederiz. Bir birimizi seveceğiz. Birbirimize destek olacağız. Zor zamanlarda, dar zamanlarda birbirimizin sesine kulak vereceğiz. Bir olacağız. İri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, ay yıldızlı bayrağımızın altında bu güzel yurdumuzda, huzurla, güvenle, yaşamaya devam edeceğiz" dedi.'TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu yola çıkarken, amaçlarının Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ülkeleri seviyesine getirmek olduğunu belirten Yıldırım, "Geçmişte yaşadığımızı mahrumiyet ve zorlukları evlatlarımız yaşamasın diye işleri halletmek. Neymiş, yol olmazsa medeniyet olur mu? Gidip gelemezsen nasıl gelişme sağlayacaksın. Biz hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik, yolları böldük, Türkiye'nin kuzeyini, güneyini, doğusunu, batısını birbirine yaklaştırdık. Şunu unutmayın, ne dedik; yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Şehitlerimizin ruhlarını incitecek hiçbir şeye izin vermeyiz. Şimdi önümüzde yeni hedefler var. Önce altyapı dedik, bölünmüş yollar, havayolu halkın yolu, hızlı internet, şehir hastaneleri, sağlık, eğitim, ulaşım, toplu konut. Hedef 2023. Gölova 2023'e hazır mı. Cumhuriyetin 100'üncü yılına hazır mısınız. Liderimizle beraber istikrarla, güvenle yola devam demeye var mıyız, Allah sizden razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin