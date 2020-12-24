BİM 29 Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

BİM 23 Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu detayları bu haberde. Bu hafta BİM Market'te 29 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak BİM 23-29 Aralık 2020 aktüel kataloğu yayınlandı. Vatandaşların merakla beklediği gibi 29 Aralık BİM Aktüel kampanyası ile gelecek ürünler tek tek listelendi. İşte BİM 29 Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM 23 Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu detayları bu haberde. Bu hafta BİM Market'te 29 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak BİM 23-29 Aralık 2020 aktüel kataloğu yayınlandı. Vatandaşların merakla beklediği gibi 29 Aralık BİM Aktüel kampanyası ile gelecek ürünler tek tek listelendi. BİM'de bu hafta 29 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler işte bu haberde…

BİM 29 ARALIK 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 29 Aralık 2020 kataloglarında bulunan ve salı günü gelecek olan yılın son Bim aktüel salı kampanyasında haftanın önerileri sizlerle. Yılbaşı gecesi bu sene herkesçe evde geçirilecek olup pek çok ürün bu gün için bu gerekçeyle herkesçe merak ediliyordu.

Banabi Cheddar Peyniri Soslu Kaju 125 gr 12,90 TL fiyatı ile Bim'e geliyor. Diğer aynı markalı üründe ise Banabi Wasabi Aromalı & Soya Soslu Yer Fıstığı 125 gr 5,95 TL'den sizlerle oluyor.

Haftanın en dikkat çekici ürünlerinden birinde ise Simbat Jumbo Kayısı 140 gr 8,50 TL ve Simbat Tuzlu İnce Kabuklu Kavrulmuş Badem 400 gr 21,90 TL'den sizlerle. Bir diğer aktüel indirimde Gürsoy Çifte Kavrulmuş Fındık 400 gr 35 TL'den Bim tarafından sunulmuş görünüyor. Kuruyemişlerde Malatya Pazarı Karışık Kuruyemiş 500 gr 19,90 TL'den gelen bir diğer ürün olurken Simbat Kavrulmuş Siirt Fıstığı 28,90 TL fiyatı ile sizlerle oluyor.

Bu hafta gelmesi beklenen ürünlerde kahveler de var. Üstelik Kahve Dünyası markalı olan kahvelere sıcak çikolatalar ve salep de ekleniyor. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 250 gr 13,90 TL, Kahve Dünyası Sıcak Çikolata 400 gr 13,90 TL ve son olarak Kahve Dünyası Salep 400 gr 14,90 TL'den geliyor.

Lezzetli ürünler ile güzel fırsatlar sunmayı planlayan Bim Star Krak markalı olarak dört farklı ürün sunacak. Star Krak Ballı Hardallı Çeşnili Popcorn 100 gr 2,95 TL, Star Krak Tatlı Biber Çeşnili Popcorn 100 gr 2,95 TL ve Star Krak Ballı Yer Fıstıklı Mısır Çerezi 100 gr 3,95 TL'den sizlerle.

Ayrıca bu hafta Star Krak Patlamış Mısır 2×75 gr 3,50 TL'den sizlerle. Aktüel ürün detaylarında memnun edici fırsatlar ile müşterisinin beğenisine çıkmaya hazırlanan Bim'de bu hafta cipler de indirimde!

Bim aktüel salı kataloglarında Ruffles/ Lay's/ Doritos Mega Boy Cips Çeşitleri 6,95 TL olarak 29 Aralık 2020 günü sizlerle oluyor. Ayrıca Avşar Düşes Armudu/ Nektarin Aromalı Maden Suyu 6×200 ml 6,95 TL ve Elvan Karışık Meyve Aromalı Gazoz 6×250 ml 9,95 TL'den sizlerle olacak. Aktüel kataloglarda Kartepe Maden Suyu 6×200 ml 6,95 TL, Zafer Çilek Aromalı Gazoz 6×200 ml 9,95 TL, Yedigün Portakal Aromalı Gazlı İçecek 6×200 ml 9,95 TL ve Pepsi Kola Gazlı İçecek 6×200 ml 9,95 TL'den satılıyor.

Yıl sonu indirimleri yılbaşı fırsatlarında sunulması beklenen ve kataloglar ile açıklanan indirimlerde Yedigün Mandalina Aromalı Gazlı İçecek 2,5 Litre 5,95 TL, Lipton Şeftali Aromalı Soğuk Çay 4×1 Litre 14,90 TL ve Pepsi + Fruko 2×1 Litre 6,95 TL'den geliyor.

Bim 29 Aralık fırsatlarında bulunan Kızılay Kavun Aromalı Maden Suyu 6×250 ml 8,95 TL'den Cam Şişe Ketçap 4,95 TL'den ve Acı Biber/ Jalapeno Sos 100 ml 4,95 TL'den satılacak. Güzel bir yıl başı gecesi yaşamak adına gece boyunca tüketebileceğimiz fırsatlar Bim market ve mağazalarında müşterisine geliyor. Ben Organic %100 Organik Karışık Meyve Suyu 946 ml 11,90 TL, Sinangil Profiterol/ Tartolet 11,90 TL, Fusetea + Şekersiz Coca Cola 2×1 Litre 6,95 TL, Fuse Tea Böğürtlen Aromalı Soğuk Çay 1,5 Litre 5,50 TL'den sizlerle.

Devam eden kampanyalarda Kola Şekersiz Gazlı İçecek 6×330 ml 14,90 TL, Kilikya Acılı/ Acısız Şalgam Suyu 1 Litre 5,95 TL, Dimes Ananaslı İçecek 1 Litre 4,50 TL ve ayrıca Pınar Kefir 1,5 Litre 8,95 TL'den satışta olacak. Son ürünlerde ise Kardelen Enginar Kalbi 385 gr 9,95 TL, Marmarabirlik Zeytin Ezmesi 175 gr 3,95 TL, Yurt Börülce/ Nohut/ Mini Fasulye/ Meksika Fasulyesi Tahıl Karşım 400 gr 3,95 TL ve son olarak Yurt Haşlanmış Pancar 550 gr 6,95 TL'den satışa çıkıyor.

BİM 29 ARALIK 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 29 ARALIK 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 29 ARALIK 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 29 ARALIK 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 29 ARALIK 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 29 ARALIK 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU