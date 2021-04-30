Billie Eilish - Your Power lyrics - Billie Eilish Your Power Türkçe çevirisi
Listeleri alt üst eden genç yetenek Billie Eilish yeni teklisini piyasaya sürdü. Your Power adını verdiği parça kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaştı. Yeni albümünün gelmesine sayılı günler kalan Billie Eilish'in yeni parçası Your Power'ın sözlerini sizler için derledik. İşte, Billie Eilish - Your Power sözleri ve Billie Eilish Your Power Türkçe çevirisi...
Billie Eilish - Your Power lyrics, Billie Eilish - Your Power sözleri ve Billie Eilish Your Power Türkçe çevirisi çok arananlar arasında yer aldı. İşte Billie Eilish'in yeni parçası Your Power'ın sözleri...
BILLIE EILISH YOUR POWER LYRICS
[Chorus]
Try not to abuse your power
I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power
But havin' it's so strange
[Verse 1]
She said you were a hero
You played the part
But you ruined her in a year
Don't act like it was hard
And you swear you didn't know (Didn't know)
No wonder why you didn't ask
She was sleepin' in your clothes (In your clothes)
But now she's got to get to class
[Pre-Chorus]
How dare you?
And how could you?
Will you only feel bad when they find out?
If you could take it all back
Would you?
[Chorus]
Try not to abuse your power
I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power
But havin' it's so strange
[Verse 2]
I thought that I was special
You made me feel
Like it was my fault, you were the devil
Lost your appeal
Does it keep you in control? (In control)
For you to keep her in a cage?
And you swear you didn't know (Didn't know)
You said you thought she was your age
[Pre-Chorus]
How dare you?
And how could you?
Will you only feel bad if it turns out
That they kill your contract?
Would you?
[Chorus]
Try not to abuse your power
I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power
But power isn't pain
[Outro]
Mmm
Ooh
La-la-la-la-la, hmm
La-la-la-la-la-la, la-la
BILLIE EILISH YOUR POWER TÜRKÇE ÇEVİRİ
Gücünü kötü kullanmamaya çalış
Değişmeyi seçmediğini biliyorum
Gücünü kaybetmemeyi isteyebilirsin
Ama ona sahip olmak çok garip
[Verse 1]
Bir kahraman olduğunu, rolünü oynadığını söyledi
Ama onu bir seneliğine mahvettin, zor değilmiş gibi davranma
Ve bilmediğine yemin ediyorsun
Neden sormadığına şaşırmamalı
O senin kıyafetlerinde uyuyordu
Ama şimdi o derslere girmek zorunda, sen
Ne cüretle?
[Pre-Chorus]
Ve nasıl yapabildin?
Öğrendiklerinde sadece üzgün mü hissedeceksin?
Hepsini geri alabilseydin
Alır mıydın?
[Chorus]
Gücünü kötü kullanmamaya çalış
Değişmeyi seçmediğini biliyorum
Gücünü kaybetmemeyi isteyebilirsin
Ama ona sahip olmak çok garip
[Verse 2]
Özel olduğumu düşünmüştüm
Senin şeytan olmanın benim hatam olduğumu hissetmemi sağladın
Çekiciliğini kaybettin
Seni kontrol altında tutuyor mu
Onu bir kafesin içinde tutman için?
Ve bilmediğine yemin ediyorsun
Onun senin yaşında olduğunu sandığını söyledin
Ne cüretle?
[Pre-Chorus]
Ve nasıl yapabildin?
Seninle bağları kopardıklarında
Sadece üzgün mü hissedeceksin?
Hisseder miydin?
[Chorus]
Gücünü kötü kullanmamaya çalış
Değişmeyi seçmediğini biliyorum
Gücünü kaybetmemeyi isteyebilirsin
Ama güç acı değildir
Bence değişim seçmedim biliyorum
Eğer güç kaybetmek istemiyorum olabilir
Ama güç ağrısı değil
[Outro]
Hmm
ha, ooh, ooh
La-la-la-la-la