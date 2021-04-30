Billie Eilish - Your Power lyrics - Billie Eilish Your Power Türkçe çevirisi

Listeleri alt üst eden genç yetenek Billie Eilish yeni teklisini piyasaya sürdü. Your Power adını verdiği parça kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaştı. Yeni albümünün gelmesine sayılı günler kalan Billie Eilish'in yeni parçası Your Power'ın sözlerini sizler için derledik. İşte, Billie Eilish - Your Power sözleri ve Billie Eilish Your Power Türkçe çevirisi...

Billie Eilish - Your Power lyrics, Billie Eilish - Your Power sözleri ve Billie Eilish Your Power Türkçe çevirisi çok arananlar arasında yer aldı. İşte Billie Eilish'in yeni parçası Your Power'ın sözleri...

BILLIE EILISH YOUR POWER LYRICS

[Chorus]

Try not to abuse your power

I know we didn't choose to change

You might not wanna lose your power

But havin' it's so strange

[Verse 1]

She said you were a hero

You played the part

But you ruined her in a year

Don't act like it was hard

And you swear you didn't know (Didn't know)

No wonder why you didn't ask

She was sleepin' in your clothes (In your clothes)

But now she's got to get to class

[Pre-Chorus]

How dare you?

And how could you?

Will you only feel bad when they find out?

If you could take it all back

Would you?

[Chorus]

Try not to abuse your power

I know we didn't choose to change

You might not wanna lose your power

But havin' it's so strange

[Verse 2]

I thought that I was special

You made me feel

Like it was my fault, you were the devil

Lost your appeal

Does it keep you in control? (In control)

For you to keep her in a cage?

And you swear you didn't know (Didn't know)

You said you thought she was your age

[Pre-Chorus]

How dare you?

And how could you?

Will you only feel bad if it turns out

That they kill your contract?

Would you?

[Chorus]

Try not to abuse your power

I know we didn't choose to change

You might not wanna lose your power

But power isn't pain

[Outro]

Mmm

Ooh

La-la-la-la-la, hmm

La-la-la-la-la-la, la-la

BILLIE EILISH YOUR POWER TÜRKÇE ÇEVİRİ

Gücünü kötü kullanmamaya çalış

Değişmeyi seçmediğini biliyorum

Gücünü kaybetmemeyi isteyebilirsin

Ama ona sahip olmak çok garip

[Verse 1]

Bir kahraman olduğunu, rolünü oynadığını söyledi

Ama onu bir seneliğine mahvettin, zor değilmiş gibi davranma

Ve bilmediğine yemin ediyorsun

Neden sormadığına şaşırmamalı

O senin kıyafetlerinde uyuyordu

Ama şimdi o derslere girmek zorunda, sen

Ne cüretle?

[Pre-Chorus]

Ve nasıl yapabildin?

Öğrendiklerinde sadece üzgün mü hissedeceksin?

Hepsini geri alabilseydin

Alır mıydın?

[Chorus]

Gücünü kötü kullanmamaya çalış

Değişmeyi seçmediğini biliyorum

Gücünü kaybetmemeyi isteyebilirsin

Ama ona sahip olmak çok garip

[Verse 2]

Özel olduğumu düşünmüştüm

Senin şeytan olmanın benim hatam olduğumu hissetmemi sağladın

Çekiciliğini kaybettin

Seni kontrol altında tutuyor mu

Onu bir kafesin içinde tutman için?

Ve bilmediğine yemin ediyorsun

Onun senin yaşında olduğunu sandığını söyledin

Ne cüretle?

[Pre-Chorus]

Ve nasıl yapabildin?

Seninle bağları kopardıklarında

Sadece üzgün mü hissedeceksin?

Hisseder miydin?

[Chorus]

Gücünü kötü kullanmamaya çalış

Değişmeyi seçmediğini biliyorum

Gücünü kaybetmemeyi isteyebilirsin

Ama güç acı değildir

Bence değişim seçmedim biliyorum

Eğer güç kaybetmek istemiyorum olabilir

Ama güç ağrısı değil

[Outro]

Hmm

ha, ooh, ooh

La-la-la-la-la