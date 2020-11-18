Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun

18.11.2020 23:17 | Son Güncelleme: 18.11.2020 23:45

Kovid-19 aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen ABD'li milyarder Bill Gates, "İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun" mesajı vererek salgının bitmesi halinde bile insanların yaşamı eskisi gibi olmayacağını söyledi.

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, "İş seyahatlerini ve alıştığınız ofis çalışmalarını unutun" mesajı verdi. Koronavirüs salgınının etkisiyle değişmek zorunda kalan iş ve çalışma yaşamının, gelecekte bile salgın öncesi seviyelere geri dönmeyeceğini belirten Bill Gates, "Tahminim, iş seyahatlerinin yüzde 50'sinden ve ofisteki günlerin ise yüzde 30'undan fazlası ortadan kalkacak" dedi.

KONFERANSTA SORULARI YANITLADI

Eşi ile birlikte yönettiği ve eş başkanı olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı ile aralarında BionTech'in de olduğu aşı çalışması yapan şirketlerin hisselerine önemli miktarlarda yatırım yapan Gates, The New York Times'ın düzenlediği DealBook Konferansı'nda soruları yanıtladı.

EN KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK İŞ SEYAHATLERİNDE

Salgının iş dünyasında bırakacağı en büyük değişimin iş seyahatlerinde olacağını ifade eden Gates'e göre koronavirüs nedeniyle bu yıl ofis işleri ve iş seyahatlerinde görülen köklü değişiklikler, pandemi yatıştıktan sonra bile ortadan kalkmayacak.

Gates'in öngörüsüne göre başka birinin önünde fiziksel olarak oturup bir şeyleri şahsen ve yüz yüze tartışmak için seyahat etmenin önemli olduğu iş gezileri artık olmazsa olmaz bir kriter olmayacak. Geçen aylarda Bill Gates'in bu tahminini destekleyen raporlar da yayınlanmıştı.

BANK OF AMERICA: 2024 SONUNA KADAR TOPARLANMASI ZOR

Bank of America'nın ekim ayında paylaştığı araştırmaya göre iş seyahatlerinin 2023 yılının sonlarına ve hatta 2024 yılına kadar toparlanması olası görünmüyor.

Bazı şirketler için çalışanların her yerden uzaktan çalışabileceğini belirten Gates, evden çalışmanın kalıcı hale gelebileceğini söyledi.

Yüz yüze etkinliklere alternatif olarak yapılan sanal toplantıların en önemli dezavantajının "yeni insanlarla tanışamama" konusunda yaşandığına dikkat çeken Gates, "Toplantılardan sonra şans eseri karşılaşmalara izin vermek için yazılım tarafında daha fazlası yapılabilir" dedi.

Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun
Haber Yorumları (10)
ARTVİNLİ: Yavaş yavaş kusmaya başladı bill gates
Cevap Yaz Yayından Kaldır
JACKS: Bil gates olurse korona biter
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SORUCU: Biil gates sizi ne yapacak ..kendinize bile faydaniz yok. Yok beyinleri ele gecirecekmis Valla sizin beyninizi ele geçirirse vay haline...
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Ezgi Mola Berk Oktay Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kasım Milli Medya Alaattin Çakıcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 00:12:05. #1.15#
title