Bilişim Zirvesi 18'de Akıllı Statlar Konuşuldu - İstanbul

İstanbul'da düzenlenen Bilişim Zirvesi 18'de akıllı statlar ele alındı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirve kapsamında Anadolu Ajansı (AA) Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan'ın moderatörlüğünde Akıllı Stadyumlar, Akıllı Tesisler ve Kompleksler Paneli yapıldı.

Panelde konuşmacı olarak Fenerbahçe Kulübü İletişim Hizmetleri Genel Müdürü Hakan Demir, Beşiktaş Kulübü İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu, BDH Profesyonel ve Yönetilen Hizmetler Direktörü Baran Korukluoğlu, Sensormatic Ürün Yönetim Direktörü Serdar İnce yer aldı.

Ülker Stadı'nın projesinin akıllı stat olarak tasarlanmadığı için dönüşümde kendilerini zorladığını belirten Hakan Demir, "Stadımızın akıllı stat konseptinden önce yapılması, akıllı stada geçişimizi zorlaştırdı. Bir akıllı stat projesine giriştiğinizde 300 kilometrelik fiber kablolar söz konusu oluyor. Stadı ona göre yapmadan sonradan dönüştürme yoluna gittiğinizde sıkıntılı bir süreçle karşılaşıyorsunuz. Stadın akıllı hale dönüştürülmesi bir ihtiyaçtan kaynaklandı. Önceden stattan bir fotoğraf bile gönderemez haldeyken şu anda onbinlerce insan canlı yayın yapıyor, sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyor. Artık internet bağlantısı ve anlık iletişim bir problem olmaktan çıktı. Önceden minderimizle gittiğimiz, sırtımızı yaslamaya yer olmayan, taşın üzerinde saatlerce oturduğumuz statlar ne ise akıllı imkanlara sahip olmayan statlar da o demek. Bunu yaşayarak gördük." diye konuştu.

Umut Kutlu ise Vodafone Park'ın isim sponsoru olmasının kendileri için avantaj olduğuna değinerek, "Stadın yapımı 2,5 yıl sürdü. Teknoloji her geçen gün ilerliyor ve en son yapılan, en teknolojik olarak ön plana çıkıyor. Biz de en son yapılan statlardan biri olmanın avantajını kullanmaya çalıştık. İsim hakları sponsorumuz Vodafone, kendileri açısında bir vitrin olarak kullanabilecekleri bir alan oluşturmak istediler. Otomotiv sektöründen bir sponsorumuz olsaydı stat bu kadar akıllı olmayabilirdi. Vodafone'un bize katkısını yadsıyamayız. Akıllı stat altyapısını yaparken sadece biletleme veya güvenliği değil taraftar deneyimini en üst seviyeye çıkaracak anlık, yüksek hızlı interneti hedefledik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin akıllı stat hamlesinin dünyada örneğinin bulunmadığını aktaran Baran Korukluoğlu da "Şu anda 40'ın üzerinde statta akıllı stat altyapılarını yapan firmalardanız. Akıllı stat, özellikle yüksek iletişim altyapısı bulunan, taraftar deneyiminin arttığı bir platform. Türkiye, akıllı stat dönüşümünde öncü ülkelerden biri. Dünyada stat ve kulüp bazında uygulamalar var. Türkiye'de hem bütün ligi hem de bütün statları kapsayan bir altyapı mevcut. Böyle büyük bir projenin ve altyapının dünyada örneği yok." şeklinde görüş belirtti.

Teknolojinin güvenlik açısından daha etkili olmalarını sağladığını vurgulayan Serdar İnce de şunları kaydetti:

"İşletmelerin güvenlik ihtiyaçlarına teknolojik çözümler sunarak güvenlik risklerini azaltmaya çalışıyoruz. Sektörümüzde bir devrim yaşanıyor. Artık akıl kısmı bizim de sistemlerimize girdi. Önceki teknolojiyle bir olaya karışan kişiyi tespit etmek veya bulmak kolay olmuyordu. Şu andaki teknolojiyle karşı tribündeki bir kişinin vesikalık fotoğrafını çekebilecek kadar yüksek düzeyli kameralara sahibiz. Teknoloji, daha hızlı aksiyon alabilmemizi ve sistemleri daha verimli kullanmamızı sağlıyor. Türkiye'de en dıştan içe doğru katmanlı bir güvenlik taraması sistemi var. Avrupa ve ABD'de bunlar yeni yeni uygulanıyor. Güvenlik açısından teknoloji trendlerini doğru takip ettiğimiz, güvenlik bilinci arttığı, yetkin personel ile firmalar sayesinde doğru yolda ilerlediğimizi ve çok daha iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum."