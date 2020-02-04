Bilinçsiz kullanılan vitaminler kansere yol açıyor

04.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:06

Bilinçsiz bir şekilde vitamin takviyesi alan kişilerde kanser riskinin arttığını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Özdoğan uyardı. Özdoğan, "Eksiklikleri tamamlamanın dışında çoklu vitamin kullanmanın zararları var. Gelişigüzel kullanılan vitaminlerin daha agresif prostat, cilt ve akciğer kanseri riskini artırdığını biliyoruz" dedi.

Kanserin gençler arasında hızla görülen bir hastalık olduğunu ifade eden Memorial Antalya Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle önemli açıklamalarda bulundu. Genç yaşta görülen kanserlerin ileri yaş kanserlerine göre daha agresif olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, "Yönetilmesi bir miktar daha güç hastalıkları karşımıza çıkarıyor. Biz sağlıksız beslenerek vücudumuzda bir anormal kimyasal üreten bir fabrika yaratıyoruz. Hem kalp damar sağlığımıza hem beynimize zarar veriyoruz hem de kansere yatkınlığa neden oluyoruz. Lüzumsuz proteinlerin kanseri tetiklediğini biliyoruz. Kolon kanserine baktığımızda her yıl yüzde 1.5 oranında gençlerde kolon kanserinin görülme sıklığında bir artış görüyoruz. Meme kanseri tedavisinde çok başarılıyız. Ama ülkemizdeki meme kanseri oranlarına bakıldığında yarısından fazlasının 50 yaş altı olduğunu görüyoruz. Meme kanserinin 40 yaş altında görülme oranı yüzde 10'un üzerinde. Topluma mutlaka bu tehlikeyi anlatmalıyız" diye konuştu.

"ÖNLEYİCİ FAKTÖRLERİ BİLMELİSİNİZ"

Mide, pankreas, beyin, meme kanserlerinin özellikle gençler için bir risk faktörü oluşturduğunu anlatan Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, "Yani yönetim becerimizin güçlüğü açısından yaşın genç olması bir risk faktörü. Önleyici faktörleri mutlaka bilmeliyiz. Ucuz olan şey sizi koruyacaktır. Düzenli egzersiz yapmanız, sebze ağırlıklı beslenmeniz, aşırı kilo almamanız, alkolden uzak kalmanız, sigaradan uzak durmanız gerekiyor" diye konuştu.

ÇOKLU VİTAMİN KULLANIMINA DİKKAT

Vitamin kullanan insanlarda kanser riskinin arttığını anlatan Prof. Dr. Mustafa Özdoğan şu uyarılarda bulundu:

"Eğer bu eksik olan bir vitamini ortaya koymak değilse bu vitaminden uzak durmak gerekir. Eksiklikleri tamamlamanın yanı sıra çoklu vitamin kullanmanın zararları var. Dışardan aldığınız vitamin bir portakalı yemenizle aynı etkiyi oluşturmuyor. Tam tersine zarar oluşturuyor. Bugün artık aşırı vitamin kullanımı ile kanserin ilişkili olduğunu bildiğimiz için dünya artık çoklu vitamin kullanımı terk etmeye başladı. Gelişigüzel kullanılan vitaminlerin daha agresif prostat kanseri riskini, cilt kanseri riskini artırdığını biliyoruz. Sigara içen kişilerde akciğer kanserini artırdığını biliyoruz. Aslında uzun süre sigara içen kişiler vitamin almayı düşünür ama bunlar kanser riskinizi artırır. Dolayısıyla size kolay sunulan mekanizmaların vücudunuzda sandığınız gibi çalışmadığını bilmelisiniz. Bu hastalıktan kurtulmak istiyorsanız ve bir vitamin almanız gerekiyorsa bunu sebzelerden almalısınız. Bir portakalı sıkarak değil posasıyla yemelisiniz."

KANSERDEN KORUNMAK İÇİN BU UYARILARA DİKKAT

Alınacak önlemlerin tedaviye göre daha ucuz olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mustafa Özdoğan şunları söyledi:

"Peki burada kolay olan şey ne yoğurt tüketmek, sebze tüketmek, yürüyüş yapmak, mutlu olmak, inanın bunlar çok kolay yöntemler ama bizler yaşamı özellikle zorlaştırıp karmaşık hale getiriyoruz sonra da yine bir karmaşadan çözüm arıyoruz. Özellikle çocuklarımıza bunları çok iyi anlatmalıyız. Ekmek tüketimini çok motive etmemeliyiz. Hazır gıdalardan olabildiğince uzak tutmalıyız. İlkokuldan itibaren çocukların vücut kitle indeksleri ölçülmeli."

Kaynak: DHA