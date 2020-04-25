Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü 24 Nisan koronavirüs verilerini değerlendirdi. Özlü, salgında iniş sürecinin başladığını, genel itibariyle zirve noktaya ulaşıldığını söyledi.

25.04.2020 08:32 | Son Güncelleme: 25.04.2020 08:36

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, Türkiye'deki salgınla ilgili 24 Nisan verileriyle ilgili umut veren yorumlar yaptı.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI, VAKA SAYISINI GEÇTİ

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 109 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 2 bin 600'e yükseldi. Bugün 38 bin 351 yeni test yapıldı ve 3 bin 122 yeni teşhis kondu. Yoğun bakımdaki vaka sayısı bin 790 olurken, solunum cihazına bağlanan hasta sayısı 929 olarak kayıtlara geçti. Bugün iyileşen hasta sayısıysa 3 bin 246 oldu. Böylece ilk kez iyileşen hasta sayısı yeni teşhis konulan sayısını geçti. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 21 bin 737 oldu.

Yapılan toplam test sayısı 830 bin 257'ye çıkarken, toplam vaka sayısı da 104 bin 912 olarak kayda geçti.

"SALGINDA İNİŞ SÜRECİ BAŞLADI"

Bu rakamları değerlendiren Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, "Gördüğümüz kadarıyla artık Türkiye salgında iniş dönemine girdi. Tabi tek günlük veri ile değerlendirme yapmak yanıltıcı olabilir. Önümüzdeki günlerdeki trende de bakmak lazım. Ama genel itibariyle piki tamamlamış görünüyoruz. 11 Nisan'da 5 bini aşkın vaka ile en yüksek sayıyı gördük. Ondan sonra durağanlaşma ardından da düşüş başladı. Bu sevindirici çünkü Avrupa ülkeleri bu trendi yakalamaları 12 hafta sürdü. Bize ise 5-6 haftada bunu yakalamış olduk. Daha az kayıpla, daha az hasarlar salgını yönetiyoruz. Umarım bu gevşemeye neden olmaz. Bu gelişmeler sonrası gevşeme olursa bu eğri yukarı doğru tırmanışa geçebilir. Dikkatli olmamız gerekiyor. Tedbirlere uymamız gerekiyor. Bugün veriler çok daha umut verici, çok daha sevindirici" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı

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