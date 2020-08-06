Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var

CNN Türk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'de şu anda 250 bine yakın virüsü taşıyan ve bulaştıran kişi olduğunu belirterek "Dolayısıyla hiç fark etmeden virüsü alabilirsiniz ya da siz de taşıyıcı olabilirsiniz" dedi.

06.08.2020 12:58 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:38

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'deki vaka sayılarını değerlendirdi. Kurban Bayramı tatilinden sonra vaka sayılarının artacağından endişe ettiğini belirten Prof. Dr. Özlü, "Türkiye'de şu anda 250 bine yakın virüsü taşıyan ve bulaştıran kişi var" dedi.

CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Özlü, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde başlattığı corona virüsü denetimlerini değerlendiren Prof. Dr. Özlü, bu denetimlerin toplumda farkındalığın ve uyumun artmasına katkı sağlayabileceğini belirtti. Ancak denetimlerde cezai yaptırımların mutlaka uygulanması gerektiğinin de altını çizen Prof. Dr. Özlü, vaka sayılarında ciddi bir artış olduğunu ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Özlü'nün açıklamalarından satırbaşları;

"Maalesef salgında bir artış trendi görünüyor. Bu hem bizde hem dünyada böyle. Maalesef salgın hız kesmediği gibi artıyor. Önümüzdeki günlerde bayrama ait bulaş zincirinin etkileri de muhtemelen eklenecek. Artışın devam edeceği konusunda endişeliyim.

"TÜRKİYE'DE VİRÜSÜ BULAŞTIRAN 250 BİN KİŞİ VAR"

Türkiye'de şu anda 250 bine yakın virüsü taşıyan ve bulaştıran kişi var. Şu anda yapılan hesaplar Türkiye'de aramızda dolaşan, bunların çoğunun da hiçbir şikayeti yok, aşağı yukarı 215 bin kişi var. Hasta olup dolaşan da 17-18 bin kişi var. Türkiye'de şu anda virüsü taşıyan ve bulaştıran bu kadar insan var. Dolayısıyla sokakta, çarşıda, toplu taşımada, restoranda, markette ya da aile içinde, komşu ziyaretinde, düğünde, nişanda, mevlütte, sünnette bulunanlardan birinin pozitif olma olasılığı yüksek. Dolayısıyla hiç fark etmeden virüsü alabilirsiniz ya da siz de taşıyıcı olabilirsiniz. Şu anda hepimiz şöyle düşünmeliyiz; 'Ben de virüsü taşıyorum, rastladığım her kişi de virüsü taşıyor olabilir.'

HASTANELERDEKİ DOLULUK ORANI

Sağlık kapasitesinin aşılması durumu olabilir. Şu an için böyle bir duruma gelmiş sayılmayız. Bizim gözlemlerimiz de o yönde. Hastanelerimizde yoğun bakımda boş yataklarımız var ama bu böyle devam etmeyebilir. Hasta yükü artarsa, özellikle güz mevsiminde diğer solunum yolu hastalıkları da başlarsa vakaların sayısı artarsa elbette o noktaya da ulaşılabilir. Bu bakımdan şimdiden öyleymiş gibi kabul edip dikkatli olmakta fayda var.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI İZİN YAPAMIYOR"

5-6 aydır büyük bir baskı ve stres altında çalışıyorlar ve izin de yapamadılar. Hasta sayımızı azaltıp onların da bu dönemde dinlenmelerini sağlamalıyız ki güzün daha yoğun bir hasta yükü ortaya çıktığında onlar dinlenmiş olarak işe başlayabilsinler."

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Haber Yorumları (8)
KARACADAG: Yok bu yok şu efendim insanlar 3 ay su yasak bu bu kapandi o kapandi sonu gelmedi bu işin yani zaten her insan yapisi farkli kuralara uyanda var uymuyanda bu dümyanin her yerinde oyle iyi insan kütü orneği gibi
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FAKİRE MASKE PARASIZ VERİLMELİ: Hocam bunları her gün konuşa konuşa bizde öğrendik de bu kadar başı boşluk, denetimsizliğin sorumlusu kim sadece maskeyi takmak isteyip te alamayan gariban vatandaş mı..
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THE PSYCHO: Bu çinliler çok canımı sıkıyor. Çıkmadı ki bir kürşat daha, bassın çin sarayını, dağıtsın, damına konsun...
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