Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan kimdir? Prof. Dr. Seçil Özkan hayatı ve biyografisi! Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'na, 7 yeni üye daha eklendi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Bilim Kuruluna davet edilen yeni isimlerden oldu, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan kimdir? Prof. Dr. Seçil Özkan hayatı ve biyografisi!

Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ikinci bir bilim kurulu oluşturmak için harekete geçtiklerini duyurmuştu. Bu kapsamda 7 halk sağlığı uzmanı bilim kuruluna davet edildi. Bilim Kurluna davet edilen isimlerden biri de Prof. Dr. Seçil Özkan oldu. Peki, Prof. Dr. Seçil Özkan kimdir? Prof. Dr. Seçil Özkan hayatı, biyografisi merak edilenler…

PROF. DR. SEÇİL ÖZKAN KİMDİR?

1992 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Prof. Dr. Seçil Özkan, 1999 yılında Gazi Üniversitesi'nde Halk Sağlığı alanında tıp doktoru uzmanlığını tamamlamıştır. 2002 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Özkan; sağlık eğitimi, tıp eğitimi ve program geliştirme, farmakoepidemiyoloji gibi birçok alanda çalışmalar yapmıştır. Meslek yaşamı boyunca Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, Gazi Üniversitesi rektör danışmanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı gibi birçok değerli görevde bulunan Prof. Dr. Seçil Özkan, 2011 yılında Halk Sağlığı Profesörü ünvanı almıştır. Kendisi, 2016 yılından bu yana T.C. Sağlık Bakanlığı'nda Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi olarak çalışmaktadır.

DOĞUM YERİ

• İzmir, 1970

YABANCI DİLLER

• İngilizce

İLGİ ALANLARI

• Sağlık eğitimi Sağlığı geliştirme Tıp eğitimi ve program geliştirme Ölçme ve değerlendirme Üreme Sağlığı İlaçlarla ilgili gözlemsel çalışmalar Farmakoepidemiyoloji Epidemiyoloji Biyoistatistik

EĞİTİMİ

Lisans

• 1986-1992 : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Yüksek Lisans

• 1999-2002 : Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, Ankara "Eğitim Yönetimi ve Denetimi" Yüksek Lisans Eğitimi

Doktora

• 1995-1999 : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi , Ankara Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda Uzmanlık Eğitimi

AKADEMİK KARİYERİ

08.08.2011-Halk Sağlığı Profesörü.

2010- Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kazaların Demografisi ve Epidemiyolojisi Anabilim Dalı Başkanı

2010- Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Kurul Üyeliği

2007-2008: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi , Ankara Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi

2006- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi , Ankara Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda Doçent Doktor

15.03.2006- Halk Sağlığı Doçenti

2005-2006 : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi , Ankara Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi-Yardımcı Doçent Temsilcisi

2004- 2004- : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi , Ankara Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda Yardımcı Doçent Doktor : Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi Sınav Merkezi Sorumlusu yardımcısı

2004-2005 : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi , Ankara Dönem I Koordinatör Yardımcısı

2000-2004 : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi , Ankara Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi Doktor

1999-2000 : T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara Sağlık Ocakları Daire Başkanı 18.06.1999 Halk Sağlığı Uzmanı

1995-1999 : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi , Ankara Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi

1994-1995 : İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi ,Malatya Fizyoloji Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi

1992-1994 : Yusufeli Merkez Sağlık Ocağı, Artvin Sorumlu Hekimi

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ