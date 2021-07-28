Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine vatandaşı aşıya teşvik etmek daha önemli
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine vatandaşı aşıya teşvik etmek daha önemli

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Türkiye'de vaka sayılarında ciddi artış yaşanırken, kısıtlamaların geri dönme ihtimali vatandaşlarda büyük endişe yaratıyor. Katıldığı canlı yayında aşılama sürecinin önemine dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, gündemdeki "Aşısızlara kısıtlama gelir mi?" sorusuna da yanıt verdi. Prof. Dr. İlhan, "Ayrımcılık yapmak yerine vatandaşı aşıya teşvik etmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum ama bir işletme sahibi ben aşısız almıyorum diyebilir" ifadelerini kullandı.

Kısıtlamasız geçen Kurban Bayramı'nın ardından Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları ciddi şekilde artıyor. Vakaların artmasıyla kısıtlamaların yeniden dönme ihtimali vatandaşlarda büyük endişe yaratırken, aşı yaptırmayanlara kısıtlama geleceği yönündeki iddialar da gündemdeki yerini koruyor.

Son gelişmelerle ilgili CNN Türk canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şunları söyledi;

"Şu an için geldiğimiz noktada vaka sayımız maalesef 20 bine dayanmış durumda. Halen aslında 20 bine sabit kalması da çift doz aşı olanlar sayesinde vurgulamak isterim. Çift doz olan vatandaşlarımız olmasaydı bu rakamlar 50 binlere doğru çıkabilirdi.

"SON 2-3 GÜNDÜR UMUT VERİCİ GELİŞMELER VAR"

İkinci doz ortalamasında yüzde 40'lardayız. Biz bunu bir an önce yüzde 80'e çıkarırsak güz döneminde rahat edebiliriz. Aşıların antikor oluşturduğu süre belli. Aşının etkili olma süresi 6 ay, çift doz aşılı kişi sayısını yüzde 80'e getirirsek ancak başarılı olabileceğimizi söyleyebilirim. Son 2-3 gündür umut verici gelişmeler var. Bayram sonrası aşılama tekrar 1 milyona kadar geldi. Vatandaşlarımız giderek bilinçleniyor.

"MUTLAKA 2. DOZU OLMALARI GEREKİYOR"

Kişisel olarak kapanmanın en son seçenek olduğunu düşünüyorum ama belli bir noktaya gelince bütün dünya aynı uygulamayı yapıyor. Oğlum 17 yaşında randevu olmadan gidip aşısını oldu. Bizi izleyenler hemen çıkıp gitsinler aşılarını olsunlar. 1. dozu olanların da bir kısmının 2. dozu ertelediğini görüyoruz. Mutlaka gidip 2. dozu olmaları gerekiyor.

"AĞIR HASTALARIN YÜZDE 92'Sİ AŞISIZ"

Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde ağır hastaların yüzde 92'sinin aşısız olduğunu söylemek isterim. 2 doz aşısını olduğu halde vefat eden vatandaşlarımız var ama yüzde 99'u kronik hastalığı olan vatandaşlarımız. 4. dalga eğer olacaksa aşısızların salgını olacak.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine onları aşıya teşvik etmek daha önemli
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan.

ÇOCUKLARA AŞILAMA GELİR Mİ?

Çocuklar çok yoğun temastalar, çok iç içeler. Okullar en son kapanması ve en önce açılması gereken yer bence. Bir kişi aşı olduğu zaman o kişi koronavirüslü kişilerle temas etse dahi hastalığı hafif geçiriyor, çevreye bulaştırması da zor oluyor.

Çocuklarımızın okula gitmesini istiyorsak, günlük hayatımıza devam edelim diyorsak aşımızı olacağız. Aslında çözüm çok kolay. Türkiye'de 16 yaşın üzerine başladı. ABD'de, İsrail'de 12 yaş üzerine de aşı başladı, Türkiye için henüz erken. Bilim Kurulu'nda konuşulur, karar verilir.

AŞISIZLARA KISITLAMA GELİR Mİ?

Ayrımcılık yapmak yerine vatandaşı aşıya teşvik etmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum ama bir işletme sahibi ben aşısız almıyorum diyebilir. Üniversiteler, okullar, kamu daireleri gibi yerlere bakmak gerekiyor. Ben kısıtlama yapmadan teşvik yapmamız gerektiğini düşünüyorum."

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine vatandaşı aşıya teşvik etmek daha önemli
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Bilim Kurulu toplanıyor! Gündemde, aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var
Bilim Kurulu toplanıyor! Gündemde, aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var
Haber Yorumları (2)
ZAZA120134 : ''ÇOCUKLARA AŞILAMA GELİR Mİ?'' benim şahsi fikrim hiçbir çocuğuma aşı yaptırmam zaten hafif semptomlar gösteriyor çocuklarda aşıyı yaptırınca da bulaştığına göre neden yaptırayım sonucu belli olmayan bir aşıyı şunuda anlamış değilim aşıyı yapanlar neden test yaptırıyorlar zaten aşıyı vurmakla kendinize covid'i enjekte etmiş oluyorsunuz dolayısıyla hastalanmanız normal kiminde ağır oluyor kiminde hafif AŞI YAPAN HERKES 14 GÜN İÇERİSİNDE TEST YAPTIRIR İSE POZİTİF ÇIKAR SONUCU neyin kafası bu .
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ZAZA120134 : Bilim kurulu şimdi ne yapsın ! tatil ne olacak deniz ,kum , güneş istiyorlarsa bir denesinler yasaklamayı şimdi diyemezler tatiller bitsin bakın siz nasıl kapatma isteyecekler nerede o her yer kapansın tam kapanma diyen kişiler neden sesleri çıkmıyor !? çünkü hepsi tatilde hepsi zevkü sefada ama az kaldı 2 hafta sonra başlarlar .
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine vatandaşı aşıya teşvik etmek daha önemli - Haberler
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