Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Kurallara uymazsak kısıtlamalar olabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Kurallara uymazsak kısıtlamalar olabilir

11.11.2020 17:11 | Son Güncelleme: 11.11.2020 17:16
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Kurallara uymazsak kısıtlamalar olabilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması halinde kısıtlamaların geri dönebileceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, son dönemde artan vakalar sonrası tüm Türkiye'nin merak ettiği "Sıkı tedbirler gündeme gelecek mi?" sorusunu cevapladı.

"KURALLARA UYULMAZSA YENİ TEDBİRLER ALINABİLİR"

Virüslerin özellikle havaların soğuduğu veya ani değişim gösterdiği dönemlerde insanlardan insanlara geçişlerinin biraz daha kolay olduğunu dile getiren Kara, "İnsanlar dışarıda biraz daha rahat oluyor. Bir anda dış ortamdaki yaşam şekline adaptayken içeriye aynı rahatlıkla geçebiliyorlar." dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Kurallara uymazsak kısıtlamalar olabilir
Prof. Dr. Ateş Kara

"HER 10 KİŞİDEN 9'U MASKELİ OLMALI"

Prof. Dr. Ateş Kara, kurallara uyulmazsa yeni tedbirler alınması gerektiğini belirterek, "Her 10 kişiden en az 9'unun maskeli olması ve maskeyi doğru şekilde takıyor olması lazım. Eğer biz bu kurallara uymayı sağlayamazsak, bir şekilde mesafe kuralının uygulamaya girmesi gerekecek. Bu da kısıtlamalar şeklinde olabilir mi, olabilir" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Kara Vaka artışında mevsim etkisi çok belirgin
Bilim Kurulu Üyesi Kara Vaka artışında mevsim etkisi çok belirgin
Prof. Dr. Kozanoğlu: Binaya projesiz olarak eklenen her şey ölüme neden olabilir
Prof. Dr. Kozanoğlu: Binaya projesiz olarak eklenen her şey ölüme neden olabilir
Son dakika haber | Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Virüsün öldürücü etkisinde azalma yok
Son dakika haber | Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Virüsün öldürücü etkisinde azalma yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Donald Trump Vladimir Putin Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Emrah Madonna Timur Selçuk Ferzan Özpetek
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Serdar Aziz Gökhan Gönül Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ölü Bursa Kasım Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Kurallara uymazsak kısıtlamalar olabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 17:16:15. #1.15#
title