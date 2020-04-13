Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, cuma günü ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından marketlerde yaşanan kalabalığın etkileri üzerine değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Azap, "Virüs kapanların durumuyla ilgili etkisini yaklaşık bir hafta sonra göreceğiz. Kalabalığın etkisi daha dramatik olacak" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan cuma günü akşam saatlerinde yapılan açıklamayla, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Söz konusu açıklamanın ardından alışveriş yapmak için marketlere ve fırınlara akın eden vatandaşlar, her kesimin tepkisine neden olan görüntülerin ortaya çıkmasına neden olmuştu.

Prof. Dr. Alpay Azap

"ETKİLERİNİ BİR HAFTA SONRA GÖRECEĞİZ"

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, cuma günü ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından marketlerde yaşanan kalabalığın etkileri üzerine değerlendirmede bulundu. Virüs kapanların durumuyla ilgili etkisini yaklaşık bir hafta sonra göreceklerini söyleyen Azap, "Virüsün yaygın görüldüğü şekillerde etkisi daha dramatik olacaktır. Ancak bundan sonra ne yapsak boş gibi ümitsiz yorumlara ben katılmıyorum. Bütün emeklerin boşa gittiği anlamına kesinlikle gelmiyor. Bugün çok kişi dışarıya çıktı. Yatay seyrin uzun sürmesini bekliyoruz. Toplumun bağışıklık kazanmamıs gerekiyor. Tedbirli davranmaya devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.