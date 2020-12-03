Bilim Kurulu Üyesi Özlü, yeni korona tedbirlerinin işareti verdi: Yılbaşında 4 günlük kısıtlaması yapılabilir
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Bilim Kurulu Üyesi Özlü, yeni korona tedbirlerinin işareti verdi: Yılbaşında 4 günlük kısıtlaması yapılabilir

03.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:41
Bilim Kurulu Üyesi Özlü, yeni korona tedbirlerinin işareti verdi: Yılbaşında 4 günlük kısıtlaması yapılabilir

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağının yararlı olabileceğini belirterek; "Ramazan Bayramı'nda çok işe yaradığını gördük. Maalesef Kurban Bayramı'nda yapılmadığı için çok bulaş oldu. Yılbaşı için de yapılabilir" diyerek yeni kısıtlamanın sinyalini verdi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağının yararlı olabileceğini söyledi.

HaberTürk TV'ye konuşan Özlü, "Ben böyle bir kısıtlamanın yararlı olacağını düşünürüm. Kişisel olarak olmasını tavsiye ederim. Çünkü biz Ramazan Bayramı'nda böyle bir kısıtlama yapmıştık ve ondan sonra vaka sayılarında belirgin bir düşme olduğunu gördük. Oysa Kurban Bayramı'nda bunu yapmadık ve yapmadığımız için maalesef Kurban Bayramı'ndan sonra ciddi bir enfeksiyon artışı ortaya çıktı" dedi.

"4 GÜNLÜK SOKAK KISTLAMASI RAMAZAN BAYRAMI'NDA ÇOK İŞE YARADI"

Özlü, "Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, yılbaşı gibi toplumsal bir araya gelme, kutlama, birlikte vakit geçirmenin yoğun olarak yaşandığı, insan hareketliliğinin olduğu günler bu açıdan toplumda hastalığın yayılması için risk. Bu riskin azaltılması bakımından Ramazan Bayramı'nda çok işe yaradığını gördük. Maalesef Kurban Bayramı'nda yapılmadığı için çok bulaş oldu. Yılbaşı için de yapılabilir" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Özlü, yeni korona kısıtlamasıyla ilgili işareti verdi: Ramazan Bayramı'nda çok işe yaramıştı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü

"BELİRGİN KISITLAMALAR YILBAŞINA KADAR DEVAM EDECEK"

Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa ülkelerinin çoğunda kısıtlılıklar var. Bir araya gelme sayısı örneğin bir evde 5-6 kişiden fazlaya izin verilmiyor. Ev içinde veya ev dışında toplanma sayılarında belirgin kısıtlamalar var, bunların yılbaşına kadar devam edeceği yönünde bazı ülkelerde karar alınmış durumda. Yılbaşını kapsayacak mı bilmiyorum çünkü belki bu açıdan yılbaşında bir rahatlama getirilebilir. Bulaşma düşerse oralarda yılbaşı esnetilebilir. Bizde de alınan tedbirlerin etkileri nasıl olacak, o zamana kadar görür müyüz, artış trendi devam eder mi onu bilmiyorum ama faydası olur mu derseniz elbette faydası olur, bulaşmayı azaltır, böyle bir tedbir alınabilir"

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