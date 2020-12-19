Bilim Kurulu üyesi koronavirüsün daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili konuştu: Önemli olabilir, yakından izlenmeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bilim Kurulu üyesi koronavirüsün daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili konuştu: Önemli olabilir, yakından izlenmeli

19.12.2020 23:10 | Son Güncelleme: 19.12.2020 23:20
Bilim Kurulu üyesi koronavirüsün daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili konuştu: Önemli olabilir, yakından izlenmeli

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün yüzde 70 daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Yavuz, "İngiltere'deki mutasyon hem bulaşıcılık hem de hastalığın derecesi açısından önemli olabilir, yakından izlenmeli" dedi.

İngiltere'de mutasyona uğrayan yeni koronavirüs türünün yüzde 70'e kadar daha bulaşıcı olabileceğinin açıklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, önemli uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabından yeni türle ilgili bir paylaşım yapan Prof. Dr. Yavuz, "İngiltere'de tanımlanmış B.1.1.7 SARS-CoV-2 kökeninin RBD bölgesindeki N501, furin parçalama bölgesindeki P681H mutasyonları hem bulaşıcılık hem de virulans(hastalığın derecesi) açısından önemli olabilir, yakından izlenmeli" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu üyesi koronavirüsün daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili konuştu: Önemli olabilir, yakından izlenmeli

"DAHA HIZLI YAYILIYOR "

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla yürütülen aşı çalışmalarında sona gelinirken, İngiltere'den korkutan bir açıklama geldi. İngiliz hükümetinin Sağlık Başdanışmanı Prof. Dr. Chris Whitty, Kovid-19'un mutasyona uğrayan yeni türünün daha hızlı yayıldığını ifade etti.

Whitty, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirimde bulunduk ve durumu daha iyi anlamamıza yardımcı olacak olan mevcut verileri incelemeye devam ediyoruz. Şu anda bu yeni türün daha ölümcül olduğuna ya da mevcut aşı ve tedavileri etkileyebileceğine dair henüz bir bulgu yok. Ancak bu görüşün net bir şekilde teyit edilmesi için konuyla ilgili acil çalışmalar yürütülmesi gerekiyor" dedi.

Bilim Kurulu üyesi koronavirüsün daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili konuştu: Önemli olabilir, yakından izlenmeli
Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz

MUTASYON NEDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı koronavirüsü sözlüğünde mutasyon kelimesinin "Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik" anlamına geldiği belirtildi. Açıklamada "RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür" denildi.

İlgili Haberler

İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor
İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Seda Bakan Gülben Ergen Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Okan Buruk Pierre Webo Mauricio Lemos Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Yangın Gaziantep Instagram Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu üyesi koronavirüsün daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili konuştu: Önemli olabilir, yakından izlenmeli | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 23:19:52. #1.14#
title