Bilim Kurulu Üyesi acı gerçeğe işaret etti: Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız
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Bilim Kurulu Üyesi acı gerçeğe işaret etti: Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'nin koronavirüs sürecini değerlendirdi. Gidişatı iyi bulmadığını belirten Kara, "Hasta sayısı gittikçe artıyor. Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız" dedi.

02.09.2020 08:20 | Son Güncelleme: 02.09.2020 08:46

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin koronavirüs süreci hakkında açıklamalar yaptı. Ülkedeki vaka sayısının bir türlü kontrol altına alınamaması üzerine Kara, önümüzdeki haftalarda kısıtlamaların geri gelebilme ihtimali olduğunu ifade etti.

GİDİŞAT İYİ DEĞİL

Kara, artan vaka sayılarının 'endişe verici' olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde kısıtlamalar geri dönebilir" dedi. Vaka sayısının giderek arttığını ve bu durumun tehlikeli olduğunu belirten Kara, koronavirüs sebebiyle sağlık çalışanlarının da hayatını kaybettiğini ve gidişatı iyi olmadığını ifade etti.

"TEDAVİ EDECEK SAĞLIK ÇALIŞANI BULAMAYACAĞIZ"

Toplu etkinliklere katılıp rehavete kapılmamak gerektiğini söyleyen Kara, "Canımız yanıyor, hasta sayısı gittikçe artıyor. Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız" dedi. Ayrıca aile bireyleri dışında, dışarıda görüşülen herkesin yanında maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi acı gerçeğe işaret etti: Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara

AŞI UYGULAMASI 2021 BAHARINI BULABİLİR

Koronavirüsü atlatanların tekrar hastalığa yakalanma ihtimali olduğunu açıklayan Kara, önlemlerin herkes için geçerli olduğunu söyledi. Önümüzdeki zamanlarda, kısıtlamaların geri gelebilme ihtimali olduğunu belirten Kara, aşıyla ilgili açıklamalarda da bulunarak çalışmalarının hızla sürdüğünü ama uygulamanın 2021 yılının bahar ayını bulabileceğini ifade etti.

Bilim Kurulu Üyesi acı gerçeğe işaret etti: Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız
Haber Yorumları (24)
SİVASLI İBOCAN: Kimseyi suçlamıyorum, herkes kendine düşeni yapmalı, toplantılar, düğünler, asker uğurlaması, parti vermeler , benzer herşey yasaklanmalı, hele MASKESİZ DOLAŞANA mutlaka ceza yazılmalı, resmi görevlinin yanından geçecek kadar cezayı takmayanlar oldukça, ölümlerin sayısı artar, gelecek nesle yazık, LÜTFEN DİKKATLİ OLUN. . . .
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MELİK EVREN: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu olarak karar alınıp 30 gün sokağa çıkma yasağı konulsun ve bütün vatandaşlar sağlık taramasından geçirilmelidir. Dikkat etmeyenlere ağır yaptırımlar getirilmelidir. Bu süreçte bir tane daha giriş çıkış yapılmayacak. 30 günlük sokağa çıkma süreci bittiğinde yurt dışına gidip gelen veya yabancı gelenler en az 15 günlük karantinaya tabi tutulmalıdır. Bu yöntem covid 19 aşısı ve ilacı bulununcaya kadar en azından ülkemiz güzel insanları en az zarardan kurtarabilir.
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DÜĞÜNLER: Derhal düğünler yasaklanmalı ne sosyal mesafe dikkate alınıyor ne uyarılar
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