Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir

17.03.2021 17:18 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:35

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Toplantıdan, normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkması bekleniyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ise geri geleceği belirtiliyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantıda gevşeme kararının ardından günlük koronavirüs vaka sayısındaki çok hızlı artış ve aşılamadaki son durum masaya yatırılacak.

RESTORAN VE KAFELERİN KAPATILMASI GÜNDEMDE DEĞİL

Artan vakalar karşısında Bilim Kurulu'ndan gevşeme kararlarından bazılarının geri alınması konusunda Kabine'ye tavsiye kararı çıkması bekleniyor. İlk Bakanlar Kurulu toplantısında Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine hafta sonu sokağa çıkma yasağının geri geleceği belirtilirken, restoran ve kafelerin kapatılmasının şimdilik gündemde olmadığı ifade ediliyor.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 6-12 Mart'ı kapsayan verilere göre, İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 111,57'den 178,25'e, İzmir'de 66,47'den 78,57'ye, Ankara'da 54,83'ten 68,53'e yükseldi. Her 100 bin kişideki vaka sayısı 348,36'dan 458,53'e yükselen Samsun, en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Vaka sayısı, Sinop'ta 314,15'ten 345,56'ya, Giresun'da 282,14'ten 296,84'e, Balıkesir'de 172,46'dan 257,60'a, Kilis'te 163,17'den 255,62'ye çıktı. Buna göre, İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 111,57'den 178,25'e, İzmir'de 66,47'den 78,57'ye, Ankara'da 54,83'ten 68,53'e yükseldi.

SAMSUN REKORA DOĞRU KOŞUYOR

Her 100 bin kişideki vaka sayısı 348,36'dan 458,53'e yükselen Samsun, bir önceki hafta olduğu gibi yine ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Samsun'un ardından en fazla vaka Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

VAKA SAYILARI GEÇEN HAFTAYA GÖRE ARTAN İLLER

100 binde görülen Kovid-19 vaka sayılarına göre bir önceki haftaya kıyasla 58 ilde artış, 23 ilde düşüş yaşandı. Artış yaşanan iller şöyle sıralandı: Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir

GEÇEN HAFTAYA GÖRE VAKA SAYISI AZALAN İLLER

Vaka sayıları bir önceki haftaya göre, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kütahya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon'da azaldı.

Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir
Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir
Haber Yorumları (7)
YAZIK: SAKARYA İLİNİN RENK BAZINDA TURUNCU İLLER ARASINA GİRDİĞİNİ HERKES GÖRMEKTE FAKAT SAYILARLA OYNAYIP KIRMIZIYA SÖNDÜRÜP ESNAFIN EVE EKMEK GÖTÜRMESİNİ HANGİ YÖNETİM DÜŞÜNÜYOR ARTIK YAZZIKLAR OLSUN HERKES DÜKKANINI TEMİZLEDİ DÜZENLEDİ AÇ MIYORUZ DENDİ BÖYLE YÖNETİM KARARI ALINMAZ YAZIK. . .
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
HZ.COVİD: Vakaların artma sebebi labaleb doldurulan akepe kongreleri. Bütün vrüsü ülkeye yayan labalebciler.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ARTI: BIRAKIN ARTIK İNSANLARI YA APTALA DÖNDÜK. SİZ NEYİN NASIL OLDUĞUNU VEDE BİZLERDE NEYİN NASIL ODUĞUNU BİLİYORUZ. ARTIK KABARE YAPMAYIN
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Birol Güven Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Deniz Türüç Mesut Bakkal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 18:42:07. #1.16#
title