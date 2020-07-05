Bilim insanlarından koronavirüsle ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı
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Bilim insanlarından koronavirüsle ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı

İngiltere'de yayımlanan The Sunday Times gazetesinin haberine göre Çinli bilim insanları, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının 7 yıl önce Çin'deki bir bakır madeninde ortaya çıkmış olabileceğini ve mutasyona uğrayarak pandemiyi başlatmış olabileceğini öne sürdü.

Bilim insanlarından koronavirüsle ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı
05.07.2020 18:52 | Son Güncelleme: 05.07.2020 18:57

Corona virüsü salgınının ortaya çıktığı Çin ile ilgili tartışma yaratan bir iddia İngiltere'den geldi. İngiltere'nin çok okunan saygın gazetelerinden The Sunday Times, corona virüsünün 7 yıl önce Çin'de kullanılmayan bir madende keşfedildiğini öne sürdü.

Gazete, bilim insanlarının corona virüsünü uzun süredir kullanılmayan bir madende keşfettiğini ve elde edilen bulguların da Wuhan'daki bir laboratuvara gönderildiğini yazdı. Çinli yetkililerin bu konuda bir açıklama yapmadığını vurgulayan gazete, "Yapılan incelemeler corona virüsünün 7 yıl önce yarasa ve sıçanların olduğu bir madende keşfedildiğini gösteriyor. Bilim insanları bunu bulduktan sonra uzun süre sessiz kaldı" yorumunu yaptı.

Bilim insanlarından koronavirüsle ilgili yeni iddia: 7 yıl önce mutasyona uğrayarak pandemiyi başlatmış olabilir

6 KİŞİ HASTALANMIŞ

Corona virüsü numunelerinin Çin'in güneybatısındaki bir bakır madeninde bulunduğu belirtilirken, "2012'de madende çalışan 6 adam yüksek ateş, öksürük ve zatürre semptomlarıyla çıktı. Bunlardan ne yazık ki ikisi yaşamını yitirdi. Bunlardan dördünde corona virüsü antikoru tespit edilirken yaşamını yitirenlere test yapılamadı" ifadesi kullanıldı.

Wuhan'daki enstitünün dünyadaki en büyük laboratuvarlardan biri olduğu belirtilirken Sunday Times, Çin'in farklı bölgelerinden yüzlerce corona virüsü numunesinin toplanıp buraya getirildiğini yazdı. Wuhan Enstitüsü, bu araştırmaların askıya alındığını çünkü o dönemde bu hastalığın SARS kadar yaygın olmadığını açıkladı.

Bilim insanlarından koronavirüsle ilgili yeni iddia: 7 yıl önce mutasyona uğrayarak pandemiyi başlatmış olabilir

TARTIŞMAYI TRUMP BAŞLATMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen aylarda corona virüsünde bilgi sakladıkları ve virüsün yayılmasına sebep oldukları için Çin'i suçlamasının ardından Dünya Sağlık Örgütü, Çin'e bir bilim ekibi göndermeye karar vermişti.

Trump'ın ABD'si ile Çin karşı karşıya gelmiş ve Dünya Sağlık Örgütü üzerinden çok sert atışma yaşanmıştı.

Manşet

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