Bilim insanlarından dehşete düşüren araştırma: Türkiye antibiyotik kullanım oranıyla alarm veriyor

Dünya koronavirüs salgınına karşı ilaç ve aşı için kıyasıya bir mücadele içine girerken, bilim insanları çok daha büyük bir soruna vurgu yaptı. Aşırı antibiyotik kullanımının "ilaçlara dirençli" hastalıklar oluşturduğunu belirten bilim insanları, Türkiye'deki antibiyotik kullanım oranının yüksek olduğunu açıklayarak risk grubuna aldı.

ABD ve Hindistan'da merkezli bulunan düşünce kuruluşu The Centre for Disease Dynamics, Economics and Policy (Cddep) kapsamlı bir araştırma yayınladı. İnsanların hem hastalıkları öldürmek için sağlık sistemi içerisinde hem de et ve balık çiftliklerinde kullanılan antibiyotiklerin uzun vadede çok büyük zararları olacağını açıklayan kuruluş dünya üzerinde antibiyotik kullanımını en kapsamlı mercek altına alan araştırmayla gündem oldu.

YILDA 10 MİLYONDAN FAZLA İNSANI ÖLDÜRMESİ BEKLENİYOR

Sözcü'nün haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2050'ye kadar en büyük 10 sağlık tehdidinden biri olarak gördüğü antibiyotiğe dayanıklı enfeksiyonların yılda 10 milyondan fazla insanı öldürmesi bekleniyor.

Cddep, "İlaca Dayanıklılık Endeksi" hazırladı ve dünya genelinde antibiyotiklerin kullanım ve dirençlerini gözler önüne serdi. Farklı ülkelerdeki ilaçların kullanım oranlarını ve buna karşılık ne kadar direnç sağlandığını mercek altına alan araştırmada Türkiye'de yer alıyor.

"TÜRKİYE'DE HASTALARA ÇOK YAYGIN BİR ŞEKİLDE VERİLİYOR"

Financial Times'ın paylaştığı haberde, Türkiye'de antibiyotik kullanımının yaygın olduğu belirtilirken bu sebeple ilaçlara direncin yüksek olduğu belirtildi. Haberde, "Türkiye, OECD ülkeleri arasında en yüksek direnç oranına sahip ülkelerden biri bunun sebebi antibiyotiklerin hastalara çok yaygın bir şekilde verilmesi. Sırbistan'da da hastanelerde uygun olmayan durumlarda antibiyotik vererek yüksek dozda ilaç kullanmak" ifadesi kullanıldı.

VİETNAM KULLANIM ORANINDA DÜNYA BİRİNCİSİ

Öte yandan en çok antibiyotik kullanan ülke olarak Vietnam gösterildi. Vietnam'da hem tarımda hem de sağlık sektöründe antibiyotiklerin çok yaygın olduğu kayıtlara geçti. Vietnam, antibiyotik kullanım oranında dünya birincisi konumunda.