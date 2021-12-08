Bilim insanları artık bu gerçeği saklayamıyor! "Kıyamet gününe hazırlığın" fotoğrafı ortaya çıktı

Avustralya'nın Tazmanya adasından gelen haber, duyanları tir tir titretti. Bilim insanları artık ciddi boyutlara ulaşan "yok oluş" tehdidiyle ilgili karakutu hazırlığına başladı. Bu karakutunun yapımı "kıyamet hazırlığı" olarak adlandırılıyor.

Indepedent Türkçe'de yer alan habere göre Devasa çelik monolit, uçak kazalarında felakete neyin yol açtığına dair bilgi edinmek için kullanılan karakutulardan ilham alınarak tasarlanıyor.

BİLİMSEL GÜNCELLEMELER VE ANALİZLER HAZIRLANACAK

Benzer şekilde bu yapı da iklim krizinin sebep olacağı "kıyametten" sonra insanlara ne olduğunu ve nelerin ters gittiğini anlatacak ipuçlarına ev sahipliği yapacak.

Söz konusu monolitte Güneş enerjisiyle çalışan sabit diskler yer alacak. Bu disklerin her biri dünyanın karşı karşıya olduğu en kasvetli sorunlarla ilgili gerçek zamanlı bilimsel güncellemeler ve analizlerle dolacak.

Yatay şekilde yerleştirilecek 10 metre uzunluğundaki karakutunun inşaatı 2022'nin ilk aylarında bitirilecek

BİLGİLERİN TÜMÜ KAYDEDİLECEK

Böylelikle iklim değişikliği, türlerin yok oluşu, çevre kirliliği ve bunların sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili bilgilerin tümü kayıt altına alınacak. Proje, Tazmanya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, özel bir pazarlama ajansı ve sanat kolektifi The Glue Society'nin işbirliğiyle geliştiriliyor.

İNSANLIĞIN BAŞINA NELER GELDİĞİNİ ANLATACAK

Araştırmacılar bu projede, yok oluştan sonra yeniden evrimleşecek veya Dünya'yı ziyaret edecek zeki canlıların ya da hayatta kalmayı başarabilecek insan gruplarına 21. yüzyılda insanlığın başına neler geldiğini anlatmayı amaçlıyor.

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