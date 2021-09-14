Bilek Güreşinde Dereceye giren sporculardan Başkan Özgan'a ziyaret

10-14 Ağustos tarihlerinde Tokat'ta yapılan Bilek Güreşi Milli takım seçmelerinde Sağ kol Türkiye 1., Sol kol Türkiye 2. Olan Denizcan Uçar, Sağ kol Türkiye 2. olan İlhan Kızıltepe ve 2019 yılı Avrupa şampiyonasında Avrupa 3. olan Enescan Gezici ile birlikte Kozan Gençlik Spor ve izcilik kulübü başkanı Oğuz Cengiz Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı makamında ziyaret etti.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın yaptığı açıklamada "Sporcularımız ile gurur duyuyoruz. İlçemizin ismini duyurdukları için sporcularımıza teşekkür ediyorum, Başarılarının devamını diliyorum. "dedi.

Başkan Özgan sporcuları altı ile ödüllendirerek başarılarının devamını diledi.

14. 09. 2021

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