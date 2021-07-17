Bilecik Valisi Şentürk'ten veda ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik Valisi Şentürk'ten veda ziyareti

Bilecik Valisi Şentürk'ten veda ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevine atanan Bilecik Valisi Bilal Şentürk Osmaneli de veda ziyaretlerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevine atanan Bilecik Valisi Bilal Şentürk Osmaneli de veda ziyaretlerinde bulundu.

Osmaneli de Hükümet Konağı önünde, Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin ve ilçe protokol üyeleri ve muhtarlar tarafından karşılanan Vali Şentürk, Kaymakam Yüksel Ünal'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Ünal ilçeye vermiş olduğu hizmet ve desteklerinden dolayı Vali Şentürk'e hediye takdiminde bulundu.

İlçe protokolün de yer aldığı ziyaretin ardından Osmaneli Belediyesi'ne geçen Vali Şentürk burada Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti. Belediye Meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Şahin, Belediye faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi verdi. Sıcak ve samimi bir ortamda yapılan sohbetin ardından Başkan Şahin Vali Şentürk'e yeni görev yerinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak başarılar diledi. Vali Şentürk'e Bilecik ve Osmaneli'ye yapmış olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür eden Başkan Şahin, hediye takdiminde bulundu. - BİLECİK

Bilecik Valisi Şentürk'ten veda ziyareti
Bilecik Valisi Şentürk'ten veda ziyareti
Bilecik Valisi Şentürk'ten veda ziyareti
Bilecik Valisi Şentürk'ten veda ziyareti
Bilecik Valisi Şentürk'ten veda ziyareti
Bilecik Valisi Şentürk'ten veda ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emre Altuğ Tolga Akış Demet Akalın Kadir Doğulu
Spor Metin Oktay Burak Elmas Şenol Güneş Mehmet Topal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilecik Valisi Şentürk'ten veda ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 11:26:05. #1.14#

title