Bilecik'ten kısa kısa

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Birçok başlıkta incelemelerde bulunan ekipler, salgınla mücadelede belirlenen kuralların uygulanıp uygulanmadığını kontrol etti.

Halkın daha sağlıklı ortamlarda ulaşım hizmeti almaları amacıyla yapılan denetimlerde, sürücülerin çalışma izin belgeleri de incelendi.

Araçlarda hijyen denetimi, maske kullanımı ve sosyal mesafe konularında da uyarı ve bilgilendirmelerde bulunan ekipler, denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bilgisini verdi.

Karlı havada hayvanlar unutulmadı

Bozüyük ilçesinde Belediye Veterinerlik Birimi ekiplerinin sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmaları yağışa rağmen devam ediyor.

Belediye ekipleri, kırsal alanlarda bulunan sokak hayvanlarına mama takviyesini düzenli olarak sürdürürken, karlı havaya rağmen ekipler can dostlara mamalarını ulaştırdı.

Karasu, Mezitler ve çevre kırsal alanlardaki hayvanlarla yakından ilgilenen ekipler, çevresel dönüşümü devam eden çöp döküm sahasındaki sokak hayvanları için de mama ve su kaplarına yiyecek bıraktı.

Öte yandan, hasta ve rahatsız olan sokak hayvanları ekiplerce tespit edilerek, tedavi edilmek üzere Bozüyük Belediyesi geçici hayvan barınağına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz