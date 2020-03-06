06.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:02

Bilecik'te toplu taşımalara yeni dönem gelirken, araç sürücü tanıtım kartının fiyatı 150 TL olarak belirlendi.



Bilecik Belediyesi Mart ayı Belediye Meclis Toplantısının 2'inci birleşimi Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Meclis Başkan Vekili Sadık Kaya başkanlığında yapıldı. Mart ayı 2'nci birleşiminde 1 gündem madde görüşülürken, 5 dakika süren toplantıya Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin mazeretli katılmaması nedeniyle Meclis Başkan Vekili Sadık Kaya vekalet etti. Meclis öncesi Şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu.



Araç sürücü tanıtım kartı olarak 150 TL olarak belirlendi



Gündemin tek maddesi olan Bilecik Belediye'si şehir içi minibüs yönetmeliğinin 12'nci maddesinin 2'nci fırkasında toplu taşıma izin belgeli araçlarda şoför olarak çalışacak kişilerin Bilecik Belediye'since düzenlenecek araç sürücüsü tanıtım kartı ücretinin belirlenmesi konusunda ücret ve tarife komisyonundan gelen raporun görüşülmesi oldu. Roplarda, Bilecik Belediyesi Şehir İçi Minibüs Yönetmeliği'nin 12'nci maddesinin 2'nci fıkrasına istinaden toplu taşıma izin belgeli araçlarda şoför olarak çalışacak kişiler için kendisi çalıştığı taktirde, araç sahipleri de dahil Bilecik Belediyesi'nin düzenleyeceği araç sürücü tanıtım kartı olarak 150 TL alınmasına ve araç sürücü tanıtım kartı geçerlilik süresinin 5 yıl olarak belirlendiği ifade edildi. Bu gündem oy birliğiyle karar verildi.



Tüketici Hakları Zabıta Amirliği kuruldu



Zabıta Müdürü Ahmet Özbek, birimleri hakkında meclisi bilgilendirerek, "Zabıtamızda iki amirlik kurulmuştur. 1'inci olarak 6502 sayılı tüketicinin korunması kapsamında 54'üncü madde gereği Ticaret Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir, 51 il belediyesinde zabıta müdürlükleri bünyesinde tüketici hakları alanında katkı sağlaması amacıyla Tüketici Hakları Zabıta Amirliği kurulmasına karar verilmişti.Bilecik Belediyesinde 4 Şubat 2020 tarihli Bilecik Belediye Başkanı'nın onuru ile 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun çerçevesinde tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla satışa arz edilen mal ve hizmetlerin fiyat etiketleri ve ücret tariflerine yönelik denetimler yapmakla birlikte hem esnafı hem tüketiciyi bilgilendirme ve bilinçlendirme yönünden çalışma yürütmek amacıyla zabıta müdürlüğü bünyesinde Tüketici Hakları Zabıta Amirliği Kuruldu.



Zabıta Ulaşım Amirliği kuruldu



Zabıta Müdürü Ahmet Özbek, açıklamasının devamında, "2'inci olarak belediye zabıta yönetmeliğinin 5'inci maddesinin 2'inci fıkrasında beldenin nüfusu fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak zabıta teşkilatı içinde ihtiyat duyulacak norm kadroya uygun olarak birimler kurulabilir denilmekte. Aynı yönetmeliğin 5'inci maddesinin 3'üncü fıkrasında belediye zabıta hizmeti gereğine ve yoğunluğuna göre imar, çevre, sağlık, turizm ve trafik gibi Bilecik Belediye'since çıkarılan kısımlara ayrılabilir hükmüne dayanarak Bilecik Belediyesi denetimindeki şehir içi ulaşım araçlarının denetimi, takibi, ve gerekli iş ve işlemleri yapmak ve sadece bu konu hakkında uzmanlaşarak etkili görev yapmayı sağlamak amacıyla Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde 4 Mart 2020 tarihinde Bilecik Belediye Başkanının onuru ile Zabıta Ulaşım Amirliği kurulmuştur" dedi.



Öte yandan toplantı sonunda Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in gelenek haine getirdiği doğum günü hediyelerinin verilmesine geçildi. Meclis Başkan Vekili Sadık Kaya doğum günü olan CHP Meclis üyesi Ahmet Korkmaz'a hediyesinin takdim etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA