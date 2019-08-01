Bilecik'te TAMP Toplantısı yapıldı

Bilecik'te Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve İlgili Mevzuatın Güncellenmesi Toplantısı yapıldı.

Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile başkanlık ve diğer bakanlıklarda yapılan değişiklikler sonucu Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve ilgili mevzuatın güncellenmesi amacıyla ana çözüm ortağı 26 hizmet grubu yöneticisinin katılımı ile toplantı yapıldı.

Toplantı sonrası bir açıklamada bulunan İl Müdürü Demirel, "Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grubunun, destek çözüm ortaklarının ve koordinasyon birimlerinin planda belirlenen rolleri ve sorumlulukları ele alınarak gerekli değerlendirmeler yapılmakta olup destek çözüm ortağı olan STK ve kurum temsilcilerinden beklentilerimiz dile getirilerek, afet öncesinde, sırasında ve sonrasındaki görevleri hakkında bilgilendirme yapılıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA