Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu
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Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu

Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, geçen pazar Sakarya Nehri'ne düşen gencin cesedine ulaşıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, geçen pazar Sakarya Nehri'ne düşen gencin cesedine ulaşıldı.

Suya düşerek kaybolan Hüseyin Kaya'nın (21) bulunması için başlatılan çalışmaların üçüncü gününde, Selçik köyü mevkisindeki köprünün civarına gelen İzmir Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı 4 kişilik ekip ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlileri, hazırlıklarını tamamlayıp yeniden suya girdi.

Dalgıçlar, gencin suya düştüğü nokta ve çevresinde dalış yaptı. AFAD ekipleri de nehir kenarındaki ağaç dallarını temizledi.

Suyun içinde bulunan gencin cansız bedeni, karaya çıkarılarak Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Arama çalışmasını takip eden Kaya'nın ailesi ise büyük üzüntü yaşadı.

Hüseyin Kaya, 15 Ağustos sabah saatlerinde nehirdeki taşlara basarak karşıya geçerken dengesini yitirerek suya düşmüş, bunun üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu
Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu
Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu
Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu
Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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