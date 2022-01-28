Bilecik'te rüşvet olayının ardından CHP'de 2 istifa

BİLECİK (DHA) - BİLECİK'te belediye iştiraki Kayı A.Ş. Genel Müdürü ve Başkan Danışmanı Selçuk Erdağı'nın müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanarak tutuklanmasının ardından CHP Bilecik İl Başkan Vekili Cengiz Çevik ve CHP İl Başkan Yardımcısı Altan Şahin istifa etti.

Bilecik'te müteahhitten istediği 200 bin dolarlık rüşveti alırken suçüstü yakalanan, belediye iştiraki Kayı A.Ş. Genel Müdürü ve Başkan Danışmanı Selçuk Erdağı, 'rüşvet' suçlamasıyla tutuklandı. CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, partide düzenlediği basın toplantısında, Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin'e destek vererek, süreci takip ettiklerini ve verilecek mahkeme kararına saygılı olduklarını söyledi. Basın toplantısının ardından CHP Bilecik İl Başkan Vekili Cengiz Çevik ve CHP İl Başkan Yardımcısı Altan Şahin, istifa ettiklerini açıkladı. Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu CHP İl Başkan Yardımcısı Şahin, rüşvet olayını hatırlatarak, istifasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Öte yandan Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet olayının ardından İçişleri Bakanlığı'nın görevlendiği müfettiş, kente gelerek belediye binasında çalışmalara başladı. Müfettişin, emlak, satış ve bina ruhsatlarına ilişkin belgeleri incelediği öğrenildi.