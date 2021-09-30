Bilecik'te öğrencilerin projelerini tanıttığı "Bilim Şenliği" başladı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen "Bilim Şenliği" ziyarete açıldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen şenliğin açılışı, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen törenle yapıldı.

Türkiye genelinde değerlendirilen 53 proje arasında yer alan şenliğin açılışında konuşan Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, bu çalışmaya büyük emek verildiğini söyledi.

Şenlikle kurumlar arası iş birliğinin güzel bir örneğinin sergilendiğini vurgulayan Öztürk, "Ülke olarak dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almamız için eğitime önem vermemiz gerekiyor. Bu amaçla ilçemizde tüm kurumlarımızla eğitimi ileriye taşımak için gayret edeceğiz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ise çeşitli kurum ve kuruluşların iş birliğinde 3 gün sürecek şenlikte 48 atölyenin bulunduğunu aktardı.

İlçedeki bütün öğrencilerin, öğretmenlerin ve halkın şenliğe davetli olduğunu dile getiren Demir, "İnanıyorum ki gençlere ufuk açıcı bir şenlik olur. Onları yönlendirici bir şenlik olur diye temenni ediyoruz. İlçemizden bu yıl düzenlenen TEKNOFEST'e öğrencilerimiz akın akın gittiler. Buraya da aynı merakın olduğunu görüyorum. Ciddi anlamda ziyaretler var. Öğrencilerin buradan çok etkileneceklerini düşünüyorum. Onları ciddi anlamda motive edici etkinlikler burada var." değerlendirmesinde bulundu.

Şenlikte açılan atölyede "Bozkod" adlı proje ile yer alan Yavuz Sultan Selim Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ramazan Savaş, bu çalışmanın okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için yapıldığını bildirdi. Projenin blok tabanlı kodlama çalıştığını kaydeden Savaş, "Bir futbol sahası ile bir küçük robotumuz var. Robotu dilersek kızılötesi dilersek de cep telefonuyla kontrol edebiliyoruz." diye konuştu.

Açılış programı, destek veren kurumların temsilcilerine plaketlerinin verilmesinin ardından kurdele kesimi ve atölyelerin gezilmesiyle devam etti.

Şenlikte yer alan AFAD Mobil Deprem Simülasyon Tırı'nda ise öğrencilere deprem anında yapmaları gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Şenlikteki atölyeler, ilçedeki okullarda öğrenim gören öğrenciler tarafından öğretmenleri eşliğinde ziyaret edildi.

Şenliğin açılışına, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna ve diğer davetliler katıldı.