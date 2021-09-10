Bilecik'te kayıp alzheimer hastası aranıyor
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Bilecik'te kayıp alzheimer hastası aranıyor

Bilecik'te kayıp alzheimer hastası aranıyor
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve alzheimer hastası olduğu belirtilen 66 yaşındaki Fikri Özyılmaz için arama çalışması başlatıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve alzheimer hastası olduğu belirtilen 66 yaşındaki Fikri Özyılmaz için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Düzmeşe köyünde yaşayan alzheimer hastası Fikri Özyılmaz, akşam evine dönmeyince yakınları, jandarma ekiplerine başvuruda bulundu.

Özyılmaz'ın bulunması için bölgede jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.

Köy çevresinde ve sarp arazide süren arama çalışmaları AFAD'dan 7 kişilik ekip ve arama köpeği, ANDA Kardeşe Vefa Derneği Bilecik Temsilciliği Arama Kurtarma biriminden 5 kişi, İHH Arama Kurtarma 1 kişi ve Osmaneli Jandarma Asayiş Timi 9 kişi olmak üzere 22 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.

Arama çalışmalarına Düzmeşe köyü sakinleri de destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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