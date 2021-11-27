Bilecik'te hafızlık icazet merasimi

BİLECİK (AA) - Bozüyük İlçe Müftülüğünce, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi.

4 Eylül Salonu'nda düzenlenen programa, Vali Kemal Kızılkaya, Kaymakam Adem Öztürk, Müftü Ali Erhun ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kızılkaya, törende yaptığı konuşmada, hafızlık icazeti alan erkek ve kız öğrencilerin, uzun ve meşakkatli bir çalışmanın ardından hafızlık belgelerini aldıklarını belirtti.

Hafızların her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında destek olanlara teşekkür eden Kızılkaya, "Herkesin hayatta hayranlık duyduğu, hayran olduğu bazı kimseler ve bazı olaylar vardır. Benim ömrüm boyunca hayran olduğum kimseler, hep hafızlar olmuştur. Bugün hayran olduğum bu hafızların töreninde bulunmaktan duyduğum memnuniyeti, sevinci ifade etmek istiyorum. Hafızlarımızın hafızlığı mübarek olsun." diye konuştu.

Daha sonra Kumral Abdal Hafızlık Kız Kur'an Kursu, Soğukpınar Hafızlık Erkek Kur'an Kursu ve Bilecik Osmanlı Erkek Hafızlık Kur'an Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan 25 öğrenci, belgelerini aldı. ???????

AA / Muhsin Arslan - Son Dakika Haberleri

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