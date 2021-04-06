Bilecik'te Göksu Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı
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Bilecik'te Göksu Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı

Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel
Bilecik'te Göksu Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinden geçen Göksu Nehri'nin, yağış nedeniyle taşması sonucu yaklaşık 200 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinden geçen Göksu Nehri'nin, yağış nedeniyle taşması sonucu yaklaşık 200 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Osmaneli ilçesinin yüksek kesimlerine aşırı yağmur yağması sonucu Göksu Nehri'nde su taşkını meydana geldi. İlçeye bağlı Düzmeşe köyü sınırlarındaki bazı ceviz, şeftali, ayva, ıspanak ve yeni ekilen sera altında bulunan kavun ve karpuz bahçeleri su altında kaldı.

Düzmeşe Köyü Sulama Kooperatif Başkanı Hayati Kaba, şu ana kadar yaklaşık 200 dönüm ekili alanın zarar gördüğünü söyledi.

Kaba, 200 dönüm arazi içinde çiftçilerin sulama motorları ve bu motorlara bağlı bulunan su borularının da sele kapıldığını belirterek, "Suların araziden çekilmesinden sonra kesin hasar ortaya çıkacak. Köyümüz sınırları içindeki Uluca mevkisinde bulunan köprü de suların yükselmesi ve nehrin büyük büyük ağaçları sürükleyip getirmesinden dolayı yıkılma tehlikesi altında." dedi.

Düzmeşe köyünde çiftçilik yapan Abdullah Küçük ise arazilerin içinden geçen Göksu Nehri'nin birden taştığını vurgulayarak, "Bunun, yüksek kesimlerdeki karların erimesi ve yağışların çoğalmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Yaklaşık 200 dönüm arazimiz sular altında kaldı. Yetkililerimizden bir an önce gelip durumu yerinde incelemelerini ve bize destek olmalarını rica ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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