Bilecik'te "Cumhuriyet Odası" hizmete açıldı

06.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:16

Bilecik Belediyesi tarafından cumhuriyet dönemi yaşam biçiminin sergilendiği "Cumhuriyet Odası"nın açılışı yapıldı.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'nde cumhuriyet dönemine ait piyano, antika duvar saati, 1960'lardan kalma oturma grubu, gramafon, antika porselen telefon, yün halılar, kristal eserler ve avizelerin yer aldığı oda, törenle hizmete açıldı.

Açılış öncesinde konuşan Belediye Başkanı Semih Şahin, emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.

"Kurtuluşun kenti Bilecik'te, bir Cumhuriyet Odası olmasını çok önemsedim. Daha fazla şey olması gerekiyor ama buradan başlayalım istedik. Atatürk'ün Bilecik'e gelişindeki istasyondaki buluşma nokta ile ilgili de projelerimiz var, umarım gelecekte bunları da gerçekleştiririz. Hep birlikte kurtuluşun ve kuruluşun şehrini tüm Türkiye ve dünyaya duyuracağız."

Bilecik'in, hem Osmanlı'nın kuruluşu hem de Kurtuluş Savaşı'nda önemli noktada yer alması bakımından tüm dünyada tanınması gerektiğini belirten Şahin, "Tüm dünyadan tarihçilerin, siyasetçilerin buraya gelip bölgeyi tanımaları gerekiyor. Onlar buraya geldiğinde bizim bir şeyler sunmamız gerekiyor. Adım adım hepsini tamamlayacağız." diye konuştu.

Şahin, odaya ileri ki zamanlarda Atatürk'ün mumya heykelini de ekleyeceklerini sözlerine ekledi.

Müze Sorumlusu Mesut Ünver de, çok güzel bir oda hazırladıklarını belirtti.

"Tüm ekip arkadaşlarım ve belediyenin tüm birim amirleriyle el ele çok güzel bir çalışmaya imza attık. 12 günlük çalışma ile bu odayı hazırladık. Belediye Başkanımızın desteği çok önemli, bize inandığı için kendilerine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Şahin ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ile davetliler kurdele kesiminin ardından hazırlanan odayı gezdi.

Kaynak: AA