Bilecik'te bin 700 tonluk asfalt yama çalışmasını tamamlandı

Bilecik'te belediye tarafından iki aylık süre zarfında bin 700 tonluk asfalt yama çalışması yapıldı.

Bilecik'te belediye tarafından iki aylık süre zarfında bin 700 tonluk asfalt yama çalışması yapıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eylül ayı belediye meclis toplantısında yaptığı açıklamada iki aylık süre zarfında bin 700 tonluk asfalt yama çalışmasını tamamladıklarını söyledi. Meclis üyelerine Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Şahin, 2 bin tonluk asfalt yama çalışması daha yapacakları bilgisini vererek, "Bir tarafından kültürel, sosyal ve sanatsal çalışmalarımızı halkla buluştururken diğer yandan fiziki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz aylarda ihalesini yaptığımız asfalt çalışmaları kapsamında ekiplerimiz aralıksız bütün cadde ve sokaklarda asfalt yenileme ve yama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şehir merkezindeki cadde ve sokaklar olmak üzere 6 Eylül tarihi itibariyle 250'ye yakın noktada bin 702 tonluk asfalt yama çalışmasını tamamladık. Geriye kalan 300 tonluk çalışmayı da en kısa sürede gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin ekiplerin aynı zamanda kötü görüntü ve işleyişe neden olan noktalarda da kaldırım, parke ve benzeri onarım, bakım çalışmalarını da beraberinde yaptıklarını belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı