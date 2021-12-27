Bilecik'te 'Afet Eğitim Yılı' bilgilendirmeleri devam ediyor

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te 'Afet Eğitim Yılı' kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı ' Türkiye Afet Eğitim Yılı' olarak ilan edilerek, Türkiye genelinde 'Afet Eğitim Seferberliği' başlatıldı. Bu kapsamda Bilecik Valiliği Açık Kapı Müdürlüğü Şube Müdürü Filiz Sağır ve personeli AFAD Müdürü Mehmet Hayri Demirel'i ziyaret etti. İl Müdürü Demirel, 'Afet Eğitim Yılı' kapsamında bilgilendirme yaparak, ziyaret sonunda Kapı Müdürlüğü Şube Müdürü Filiz Sağır AFAD deprem çantası hediye etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet