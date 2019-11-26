26.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:07

Bilecik'in lefke bezi yurt dışına açılıyor

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde, kadınların atölye de ürettiği lefke bezi ayda 2 bin metre kapasiteye ulaşırken, başta Almanya ile Rusya olmak üzere Ortadoğu ülkelerine de ihraç edilmeye başladı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 10 adet tezgahta kadınların üretmiş olduğu peşkir, şal ve masa örtüleri için yakın zamanda seri üretime başlanacağını ifade ederek, Lefke bezi yurtdışına tanıtıldıktan sonra Almanya, Rusya ve Ortadoğu ülkeleri tarafından aranır hale geldi. Dokuma kapasitemizi ilerleyen dönemde artırmak sureti ile bunu girişimcilik kooperatifi adı altında devam ettireceğizö dedi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, kadınların atölyede pamuktan imal edilerek dokudukları lefke bezinden peşkir, şal ve masa örtülerinin yanı sıra giyim eşyaları da üretiliyor. Tarihi Roman dönemine kadar dayanan lefke bezini yeniden canlandırmak için Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, kurduğu küçük atölyede kadınlara eğitim verdikten sonra yeniden üretimlere başladı. İlçede 50 yıl öncesine kadar her evde dokuma tezgahı bulunan lefke bezini ayağa kaldırmak istediklerini ifade eden Şahin, Aldığımız 10 adet tezgah ile bunun üretimine başladık. Sonrası için özellikle Lefke bezi üniversiteler tarafından da izlenir oldu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Moda Tekstil Bölümü bize destek oldu. Moda Tekstil Bölümü ile birlikte Lefke bezini uluslararası arenada tanınır konuma getirdik. Onlarla yine aynı zamanda dikiş bölümlerini de gerçekleştirdik. En son Rusya'da yapılan genç tasarımcılar fuarında yine Lefke bezinin oradaki mankenler tarafından sunumu yapıldı ve çokta beğeni topladı. Zaten yöresel tüm fuarlarda özellikle yöresel ürünlerimizi de sunuyoruz, lefke bezi de bunun içerisinde çok önemli bir konumu kapsıyorö dedi.

Üretim kapasitesinin arttırılması için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Şahin, başta Almanya ve Rusya olmak üzere Ortadoğu ülkelerine de ihracatın başladığını söyledi. Fuarlar ve moda defilelerinde yer alan bezin talep gördüğünü belirten Şahin, Özellikle lefke bezi yurtdışına tanıtıldıktan sonra Almanya, Rusya ve Ortadoğu ülkeleri tarafından aranır hale geldi. Tabi bizim bunları dokuma kapasitemiz var, bu dokuma kapasitemizi ilerleyen dönemde artırmak sureti ile bunu girişimcilik kooperatifi adı altında devam ettireceğiz. Aylık 2 bin metre kadar bez dokuyabiliyoruz. Tezgah sayısının ve bununla birlikte eğitimli kişilerin artması ile birlikte bu üretim kapasitemiz daha da ileriye gidecek. Lefke bezi şile bezinden sonra Türkiye'yi dışarıda tanıtacak önemli bir tekstil ürünü olacakö diye konuştu. İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İş-Kur ile da işbirliğinin sürdüğü kaydeden Şahin, lefke bezini üretimini arttırarak yurt dışına pazarlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

'SANDIKTAN ÇIKANLARI YENİDEN YORUMLUYORUZ'

Dokuma atölyesi öğretmeni Gülay Durak, eski dönemlerdeki sandıklardan çıkan ürünleri yeniden yorumlayıp gün yüzüne çıkarttıklarını söyledi. Amaçlarının lefke bezinin dokumacılığını gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade eden Durak, Atölyemizde 10 kişilik bir grubumuz var, arkadaşlarımızla birlikte gelen siparişleri buradan yönlendiriyoruz ve gerekli AR-GE çalışmalarını da buradan yapıyoruz. Sandıklardan bize gelen yöresel peşkirlerimizi, desenlerimizi tekrar yorumlayıp gün yüzüne çıkarıyoruz, amacımız zaten lefke bezi dokumacılığını gelecek nesillere aktarmaktırö dedi. Atölyede lefke bezi üretenlerden Banu Erkal da, 3 yıldır çalıştığını ve lefke bezinden masa örtüleri, peştamallar ve şal dokuduğunu söyledi.

Kaynak: DHA