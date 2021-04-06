Bilecik Belediye Meclisi nisan ayı ilk birleşimi yapıldı

Bilecik Belediye Meclisi nisan ayı ilk birleşimi yapılırken, toplantıda meclis bir ve ikinci başkan vekilleri, asil ve yedek katip üyeleri ile belediye encümeni üyeleri seçildi.

Bilecik Belediye Meclisi nisan ayı ilk birleşimi yapılırken, toplantıda meclis bir ve ikinci başkan vekilleri, asil ve yedek katip üyeleri ile belediye encümeni üyeleri seçildi.

Bilecik Beledi Meclisi nisan ayı ilk birleşimi Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Gündemin ilk iki maddesinde meclis 1'inci ve 2'inci başkan vekilleri, 2 asil, 2 yedek katip üye ve 3 belediye encümeni üyesinin seçimi yapıldı. Gündemin 3'üncü maddesi olarak plan ve bütçe komisyonu kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi ve komisyona üye seçimi oldu. Yapılan seçimde komisyon üyeleri İYİ Partiden Mustafa Sadıkkaya, CHP'den Soner Olgun ve Ahmet Korkmaz, AK Partiden Hasan Cinit, ve MHP'den bir üye seçildi. Gündemin 4'üncü maddesinde imar komisyonu kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi ve komisyona üye seçimi oldu. Yapılan seçimde komisyon üyeliğine CHP'den Melek M. Subaşı, Muharrem Tüfekçioğlu, AK Partiden Muhammet Karadayı, İYİ Partiden Ahmet Gürser ve MHP'den bir üye seçildi. 5'inci gündem maddesinde ücret ve tarife komisyonu kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi ve komisyona üye seçimi oldu. Yapılan seçimde komisyon üyeliğine CHP'den Muharrem Tüfekçioğlu, Birol Ünsal, AK Partiden Gülcan Namal, İYİ Partiden Birsen Okatan ve MHP'den bir üye seçildi. Gündemin altıncı maddesinde kira tespit komisyonu kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi ve komisyona üye seçimi oldu. Yapılan seçimde komisyon üyeliğine CHP'den Nurten Bilecikligil, Bülent Kaya, AK Partiden Köksal Aslan, İYİ Parti'den Sadık Kaya ve MHP'den bir üye seçildi. Gündemin 7'inci maddesinde 2021 yılında belediyede çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli peyzaj mimarına ödenecek ücretin yeniden belirlenmesi konusunun görüşülmesi. Buna göre sözleşmeli peyzaj mimarına ödenecek ücret 4 bin 710 TL taban fiyat olarak belirlenerek, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8'inci maddesinde, kent merkezinde bulunan Mahalle konakları ve parklardaki basketbol sahalarının gelen talepler üzerine pandemi süresince düğün ve cemiyetlerde kullanılmak üzere kiralanması ve kiralamayla ilgili ücret ve şartların belirlenmesi konusunun görüşüldü. Bu gündem oy birliğiyle fiyatı belirlenmesi için ücret ve tarife komisyonuna sevk edildi. Gündemin 9'uncu maddesinde Bilecik Belediye Meclisinin 07 Ocak 2021 tarih ve 15 sayılı kararı ile belirlenen 'Hafriyat Toprağı ile İnşaat' ve 'Yıkıntı Atıklarının Döküm Ücreti' başlıklı 51'inci maddesinin değiştirilerek, hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları döküm ücretleri ve izin belge ücretleri olarak yeniden belirlenmesi konusunun görüşülmesi oldu. Madde ilgili birim müdürünün bilgilendirmesi ardından ücret ve tarife komisyonuna oy birliği ile havale edildi. Gündemin 10'uncu gündem maddesinde Bilecik Kayı Gıda Temizlik Turizm San. ve Tic. A.Ş. ana sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı maddesinin f bendine göre personel çalıştırılmasına yönelik hizmetler maddesinin eklenmesi konusu görüşüldü. Konuyla ilgili belediye başkan yardımcısının yaptığı bilgilendirme sonrası personel çalıştırılmasına yönelik hizmetler maddesinin eklenmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemim 11'inci maddesinde belediye bünyesindeki müdürlüklerde hizmet alımı sözleşmesi ile çalıştırılan Bilecik Kayı Gıda Temizlik Turizm San. ve Tic. A.Ş. personellerinin su aboneliklerinde belediye personeli tarifesinin uygulanarak indirim yapılması konusunun görüşüldü. Konuyla ilgili birim müdürünün açıklamasının ardından gündem hukuk komisyonuna oy birliğiyle sevk edildi. Gündemin 12'inci maddesinde Bilecik merkeze bağlı Pelitözü Köyü, yaklaşık 525 hektar alanda fotogrametrik halihazır harita, imar planı yapımına esas jeolojik-jeoteknik etüt yapımı ve 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon imar planının görüşülmesi oldu. Gündem hakkında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in meclis üyelerini bilgilendirmesi ardından imar komisyona oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 13'üncü maddesinde belediye meclisinin 1 Mart 2021 tarih ve 32 sayılı kararının iptal edilerek, terfi merkezleri ve kollektör hattı inşaatı işi ile güney hat 2 ve güney hat 3 yağmursuyu hattı inşaatı işinde Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneği kapsamında kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması ve belediye başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi oldu. Gündem maddesi hakkında ilgili belediye başkan yardımcısının bilgilendirilmesinin ardından SUKAP için 21 milyon 555 bin TL kredi kullanması ve belediye başkanına yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 14'üncü maddesi olarak belediye meclisinin 1 Mart 2021 tarih ve 32 sayılı kararının iptal edilerek; merkezi biyolojik atıksu arıtma tesisinin rehabilitasyon inşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması ve belediye başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi oldu. Bu gündem maddesinde 7 milyonluk kredi kullanılması ve belediye başkanına yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemim 15'nci maddesi olan belediye meclisi çalışma yönetmeliğinin 22'inci maddesi gereği denetim komisyonu raporunun okunması suretiyle meclise bilgi verilmesi perşembe günü yapılacak ikinci birleşime bırakıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı