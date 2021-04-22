'BİLDİRİ' SORUŞTURMASINDA EMEKLİ 5 AMİRAL VE 1 GENERAL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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'BİLDİRİ' SORUŞTURMASINDA EMEKLİ 5 AMİRAL VE 1 GENERAL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDIAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin hazırlanan bildiri soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan 7 şüpheliden 6'sı, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin hazırlanan bildiri soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan 7 şüpheliden 6'sı, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Şüphelilerden emekli Amiral Işık Biren ise sağlık sorunları nedeniyle ifade vermeye gelmedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında emekli amiraller Ali Yüksel Önel (81), Nurhan Kahyaoğlu (64), İlker Güven (79), Alper Çetin Tezeren (77), Osman Metin Açımuz (77), Işık Biren (88) ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TUSED) Genel Başkanı emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan, geçtiğimiz hafta ifadeye çağrıldı. Şüphelilerden Önel, Kahyaoğlu, Güven, Tezeren, Açımuz ile Çalışkan, bugün emniyete gelerek ifade verdi. Biren ise hastanede tedavi gördüğü gerekçesiyle gelmedi.

Emniyet işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen 6 şüpheli, savcılık sorgularının ardından adli kontrolle serbest bırakılmaları talebiyle Ankara Nöbetçi 8'nci Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. 6 şüpheli mahkemedeki sorgusunun ardından savcılığın talebi doğrultusunda yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce 14 emekli amiral adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmıştı.

'BİLDİRİ' SORUŞTURMASINDA EMEKLİ 5 AMİRAL VE 1 GENERAL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
'BİLDİRİ' SORUŞTURMASINDA EMEKLİ 5 AMİRAL VE 1 GENERAL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
'BİLDİRİ' SORUŞTURMASINDA EMEKLİ 5 AMİRAL VE 1 GENERAL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
'BİLDİRİ' SORUŞTURMASINDA EMEKLİ 5 AMİRAL VE 1 GENERAL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Emekli 5 amiral ve 1 general adli kontrolle serbest bırakıldı
Emekli 5 amiral ve 1 general adli kontrolle serbest bırakıldı
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